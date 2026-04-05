Малкин о Чинахове: «Хочу, чтобы он продлил контракт с «Питтсбургом». Он великолепно играет, мы видим его прогресс»

Малкин о Чинахове: хочу, чтобы он продлил контракт с «Питтсбургом».

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин поделился мнением об игре Егора Чинахова в этом регулярном чемпионате НХЛ.

25-летний форвард перешел из «Коламбуса» по ходу сезона и набрал 31 (17+14) очко в 39 матчах за «Пингвинс».

– Насколько вы впечатлены игрой Чинахова?

– Он играл со мной, а теперь выходит в одном звене с Кросби . Я рад за молодого парня, мы видим его прогресс от матча к матчу.

В «Коламбусе» у него был тяжелый старт, и здесь важна уверенность в себе. Он начал играть во втором звене и в большинстве, забил пару голов, а сейчас великолепно проводит каждую игру. Мне кажется, нашему тренеру тоже нравится Егор, он дает ему много игрового времени.

Хочу, чтобы он продлил контракт с «Питтсбургом», а потом это сделал я, – сказал Малкин.

