Малкин о Чинахове: «Хочу, чтобы он продлил контракт с «Питтсбургом». Он великолепно играет, мы видим его прогресс»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением об игре Егора Чинахова в этом регулярном чемпионате НХЛ.
25-летний форвард перешел из «Коламбуса» по ходу сезона и набрал 31 (17+14) очко в 39 матчах за «Пингвинс».
– Насколько вы впечатлены игрой Чинахова?
– Он играл со мной, а теперь выходит в одном звене с Кросби. Я рад за молодого парня, мы видим его прогресс от матча к матчу.
В «Коламбусе» у него был тяжелый старт, и здесь важна уверенность в себе. Он начал играть во втором звене и в большинстве, забил пару голов, а сейчас великолепно проводит каждую игру. Мне кажется, нашему тренеру тоже нравится Егор, он дает ему много игрового времени.
Хочу, чтобы он продлил контракт с «Питтсбургом», а потом это сделал я, – сказал Малкин.
Каменский о Малкине: «Питтсбургу» нужно продлевать с ним контракт. Это его родной клуб – если бы Евгений закончил там карьеру, было бы здорово»
Ключевое - сохранить тот потрясающий уровень игры, который мы видим сейчас. У Егора бросок - от Бога. При правильном развитии он сможет этим пользоваться еще очень долго. Казалось бы, 25 лет - не мальчик. Но такой скил пригодится и сильно за 30. Надеюсь, так и будет