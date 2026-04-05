Малкин о Чинахове: «Хочу, чтобы он продлил контракт с «Питтсбургом». Он великолепно играет, мы видим его прогресс»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением об игре Егора Чинахова в этом регулярном чемпионате НХЛ.

25-летний форвард перешел из «Коламбуса» по ходу сезона и набрал 31 (17+14) очко в 39 матчах за «Пингвинс».

– Насколько вы впечатлены игрой Чинахова?

– Он играл со мной, а теперь выходит в одном звене с Кросби. Я рад за молодого парня, мы видим его прогресс от матча к матчу.

В «Коламбусе» у него был тяжелый старт, и здесь важна уверенность в себе. Он начал играть во втором звене и в большинстве, забил пару голов, а сейчас великолепно проводит каждую игру. Мне кажется, нашему тренеру тоже нравится Егор, он дает ему много игрового времени.

Хочу, чтобы он продлил контракт с «Питтсбургом», а потом это сделал я, – сказал Малкин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Надеюсь, оба продлятся.
Было бы круто. Егор очень хорошо вписался, да и болелы часто его хвалят. Малыч легенда, но думаю что он сам должен чуть двигаться в ЗП чтобы остаться.
Пусть так и будет, очень приятно стало смотреть на Питтсбург с приходом Егора
Первое - вероятно, Егор пойдет на встречу команде в плане суммы. Думаю, он благодарен руководству и партнерам. В пингвинах он действительно расцвел буйным цветом. Второе - думаю, это будет контракт-мостик на 2-3 сезона на 4-5 млн. Чем меньше, тем лучше для последующего)

Ключевое - сохранить тот потрясающий уровень игры, который мы видим сейчас. У Егора бросок - от Бога. При правильном развитии он сможет этим пользоваться еще очень долго. Казалось бы, 25 лет - не мальчик. Но такой скил пригодится и сильно за 30. Надеюсь, так и будет
Чинахов - красава! Но заслуга Женьки тоже велика. Ввел пацана в банду четко!
Дали возможность Чинахову раскрыться в Питтсбурге (не без протеже Малкина наверное) и он дает результат.
Ещё бы в ПО забил 3-4 года. Тогда совсем будет круто.
С такой игрой в следующем сезоне 30+ шайб забьет...
дядя кросби не хило его прокачал
