Форвард «Локомотива» Сурин: «Голы не главное в плей-офф. Можно забить один, но победный в финале, и тебя никто не спросит, что и как было»

Форвард «Локомотива» Сурин: голы – не самое главное в плей-офф.

Форвард «Локомотива » Егор Сурин прокомментировал свою статистику в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Спартака» (4-1).

19-летний нападающий набрал 2 (0+2) очка в 5 матчах при полезности плюс 2 и среднем игровом времени 14:25.

«Я очень рад, что в нашей команде могут все забивать, как, например, Рушан Рафиков выполняет где-то нашу работу – нападающих. Каждый приносит пользу: передачами, силовыми, где-то на себя приходится ловить шайбу.

Голы – не самое главное в плей-офф. Можно хоть 20 передач отдать или забить один гол, но победный в финале. И тебя не спросит никто, что и как было», – сказал Сурин.

«Батя сказал сфокусироваться на хоккее». Сурин о снижении активности в телеграм-канале