  • Форвард «Локомотива» Сурин: «Голы не главное в плей-офф. Можно забить один, но победный в финале, и тебя никто не спросит, что и как было»
Форвард «Локомотива» Сурин: «Голы не главное в плей-офф. Можно забить один, но победный в финале, и тебя никто не спросит, что и как было»

Форвард «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал свою статистику в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Спартака» (4-1).

19-летний нападающий набрал 2 (0+2) очка в 5 матчах при полезности плюс 2 и среднем игровом времени 14:25.

«Я очень рад, что в нашей команде могут все забивать, как, например, Рушан Рафиков выполняет где-то нашу работу – нападающих. Каждый приносит пользу: передачами, силовыми, где-то на себя приходится ловить шайбу.

Голы – не самое главное в плей-офф. Можно хоть 20 передач отдать или забить один гол, но победный в финале. И тебя не спросит никто, что и как было», – сказал Сурин.

«Батя сказал сфокусироваться на хоккее». Сурин о снижении активности в телеграм-канале

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
4 комментария
Мощно сыграли серию против Спартака, молодцы, с победой паровозы!
В атаке надо добавить и, в первую очередь, в реализации. В остальном хорошо. Дальше будет сложнее.
Все игры в Ярославле были наши, были в целом намного лучше Спартака, но выигрывали всего в одну и две шайбы, а второй матч вовсе проиграли. Георгиев был хорош, но дело не только в нëм, нужно верхом бросать, поднимать шайбу, тогда будет больше голов.
В Москве четвëртую игру немного сильнее были, третья на равных, очень хорошо что взяли эти игры.
Добились цели за 5 матчей + период. Сил сэкономили, вроде без травм, отдохнули неделю и снова в бой, вперëд Локо!
Ответ LIONHEART.
Как стали верхом бросать (я о моментах с ближней дистанции) так сразу Сурин в штангу попал, Радулов в перекладину, чуть чуть не хватило, и уже Георгиев ничего не мог сделать.
Судейство хорошее кроме третьего периода третьей игры. Там не дали удаление на Сурине и на Панике 5 минут, когда ему между ног клюшкой ударили. В остальном без ошибок. Ну и ещё долго смотрели очевидный эпизод с Паником в пятой игре и сначало приняли ошибочное решение, хорошо хоть потом отменили, Панику дизлайк за наезд на клюшку соперника. Не надо таким образом большинство зарабатывать.
Вообще заставили понервничать сначала. Когда счëт в серии 1:1 и равная третья игра с равным счëтом... Было нервозно. Давайте уже добавляйте в реализации. После второго матча было оч тяжко в плане эмоций. Должны были разгромить их, а в итоге поражение и 80 минут потрачено
Ответ LIONHEART.
Удалялись мало, вроде все удаления когда ситуация требовала, кроме одного, Кирьянов зачем то выбил клюшку у соперника в пятом матче, когда там все было под контролем в обороне или это даже в атаке было.
В большинстве хороши. И вход в зону есть, и подборы и атаки и голы. Пелино красавчик!
В меньшинстве тоже хороши. У Спартака ничего не получалось из выше перечисленного. Только последние два большинства они сыграли хорошо.
Нужно больше большинсива зарабатывать. Но здесь как я уже сказал, добавлять в атаке.
Пятак нам закрыли. В центр передачи не шли в первой половине серии, потом пошло. Было много бросков от синей с перекрыванием вратаря, набросы с подправлением. Кто-то скажет зачем таким образом много атаковать, а мы с таких атак 5 шайб за 5 игр, хороший показатель. Надо продолжать. Правда Георгиев ошибся когда Рафиков на первой минуте четвëртой игры забил.
Оборона прекрасна, Исаев мощь. Вторые периоды отлично получалось в атаке, потому что наложения делали. Много позитивных моментов. После такой серии приятно об этом всëм говорить)
