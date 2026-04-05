Отец Илона Маска посетит хоккейный гала-матч на Российском космическом форуме. Ротенберг, Фетисов, Буре, космонавты Лончаков и Залетин – в числе участников
Эррол Маск, отец бизнесмена Илона Маска, посетит гала-матч на Российском космическом форуме, который пройдет 9 апреля в Москве.
«На лед выйдут космонавты Юрий Лончаков и Сергей Залетин (300 суток на орбите на двоих); олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов (двукратный!), Валерий Каменский и Андрей Коваленко; президент КХЛ, чемпион мира Алексей Морозов; первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
Символическое вбрасывание проведет Павел Буре, среди гостей – блогер и предприниматель Эррол Маск, отец основателя Space Х Илона Маска.
На гала-матче представят главный трофей КХЛ (тоже в своем роде космический) – Кубок Гагарина», – сказано в сообщении.
Что не так то ?