  • Отец Илона Маска посетит хоккейный гала-матч на Российском космическом форуме. Ротенберг, Фетисов, Буре, космонавты Лончаков и Залетин – в числе участников
15

Эррол Маск посетит хоккейный гала-матч на Российском космическом форуме.

Эррол Маск, отец бизнесмена Илона Маска, посетит гала-матч на Российском космическом форуме, который пройдет 9 апреля в Москве.

«На лед выйдут космонавты Юрий Лончаков и Сергей Залетин (300 суток на орбите на двоих); олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов (двукратный!), Валерий Каменский и Андрей Коваленко; президент КХЛ, чемпион мира Алексей Морозов; первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Символическое вбрасывание проведет Павел Буре, среди гостей – блогер и предприниматель Эррол Маск, отец основателя Space Х Илона Маска.

На гала-матче представят главный трофей КХЛ (тоже в своем роде космический) – Кубок Гагарина», – сказано в сообщении.

Отец Илона Маска, посетивший матч «Ак Барса»: «Казань напомнила Сан-Антонио в Техасе, но здесь лучше. На Западе говорят много лжи о России, это одна из самых передовых стран мира»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Росконгресс Спорт»
Сын денег не даёт, бате приходиться ездить на гастроли.
Ответ Junior Soprano
Маск - наш !
Роман уже на космическом уровне. Крутой!
Эти бы радовались приезду и бабушки Маска)
Ответ agentkuper
Такая бабушка, что их внучки отдыхают😂😂
Цирк уродов в новом исполнении
Цирк уродов в новом исполнении
Это ты еще Селебрити геймс на Матче всех звезд НБА не видел.Вот уж где цирк.
Цирк уродов в новом исполнении
Это продолжается больше ста лет , с тех пор , как пролетарии всех стран соединились !
Что не так то ?
Маск-старший тут. А почему не принласили Вайнштейна и Депардье?! Упущение!
А почему не отмечено, что Р. Ротенберг тоже олимпийский чемпион?🤔
Это было до обсуждения батута или после?
Материалы по теме
Никита Щитов: «Уход Тардифа никак не поможет нам вернуться на Олимпиаду. Там все решается гораздо выше. Буре не изберут, людей из России туда не пустят»
4 апреля, 03:55
Каменский о главе ИИХФ: «Федоров, Буре могли бы возглавить, Фетисов. У нас много легендарных личностей»
3 апреля, 15:53
Глава КХЛ о выборах в ИИХФ: «Политика нового президента будет важна. Надеемся, скоро наши спортсмены вернутся – проводится большая работа»
3 апреля, 10:05
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Торпедо», «Динамо» Минск против «Ак Барса»
19 минут назадLive
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
сегодня, 13:02
Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
сегодня, 12:05
Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»
сегодня, 11:53
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
сегодня, 11:21
Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»
сегодня, 10:57
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
сегодня, 10:21Видео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»
сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Фастовский о ЦСКА и «Авангарде» в плей-офф КХЛ: «Будет настоящий мужской хоккей – много силовой борьбы, действия «кость в кость». Исход абсолютно непредсказуем»
6 минут назад
Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
25 минут назад
Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
42 минуты назад
Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
сегодня, 13:19
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
сегодня, 12:47
«Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
сегодня, 12:19
Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые выйдет в старте в матче НХЛ
сегодня, 11:40
Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
сегодня, 11:08
Артюхин об «Авангарде» в плей-офф: «Пока нельзя сказать, что это чемпионская команда – «Нефтехимик» дал понять, что они не так уж идеальны. В противостоянии с ЦСКА силы равны»
сегодня, 10:37
Леонтьев о вылете «Трактора» из Кубка Гагарина: «Для меня это загадка –  большие традиции, хорошая школа, подбор игроков. Что-то внутри коллектива, видимо»
сегодня, 09:59
Рекомендуем