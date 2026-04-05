Каменский о Малкине: «Питтсбургу» нужно продлевать с ним контракт. Это его родной клуб – если бы Евгений закончил там карьеру, было бы здорово»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский призвал «Питтсбург» продлить контракт с Евгением Малкиным.

39-летний форвард набрал 57 (18+39) очков за 53 игры в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Срок действия его контракта истекает 30 июня 2026 года.

«Евгений уже состоявшийся большой хоккеист, мастер. Легендой еще рано называть, потому что он действующий игрок. Однако он всем все доказал, играет здорово. Самое главное – здоровье. В последнее время Евгения преследуют травмы.

Это мастер с большой буквы. Пусть играет как можно дольше, радует себя и болельщиков, потому что видно, что получает большое удовольствие от хоккея. Мы болеем и переживаем за него. Всем нравится его игра.

«Питтсбургу» нужно продлевать с ним контракт. Он там состоялся как игрок, это его родной клуб. Однако уже Евгений будет выбирать. Было бы здорово, если бы Малкин закончил там карьеру», – сказал Каменский.

Малкин об овациях фанатов после хет-трика «Флориде»: «Я чуть не заплакал, было невероятно. Хочу добраться до 1500 очков»

Малкин и Кросби набрали по 2+ очка в одном матче в 170-й раз – 5-е место в истории НХЛ для одноклубников. Рекорд у Гретцки и Курри – 254 игры

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Если Морозов не в курсе, то родной клуб Малкина Магнитогорский Металлург.
Ответ Melnikov1968
Ну так спросили у Каменского
Ответ ermol@y
Да, спасибо, ошибся.
Материалы по теме
Каменский о главе ИИХФ: «Федоров, Буре могли бы возглавить, Фетисов. У нас много легендарных личностей»
3 апреля, 15:53
Каменский об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Может побить до конца сезона, если будет по дублю забивать. Будет абсолютным чемпионом, и все успокоятся»
3 апреля, 10:28
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Торпедо», «Динамо» Минск против «Ак Барса»
58 минут назадLive
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
сегодня, 13:02
Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
сегодня, 12:05
Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»
сегодня, 11:53
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
сегодня, 11:21
Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»
сегодня, 10:57
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
сегодня, 10:21Видео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»
сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Дано о Демидове: «60 очков в столь юном возрасте – скоро играть с ним будет честью. Один из самых выдающихся игроков, которых я видел»
6 минут назад
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Не уверен, что он знает, чего хочет, я его полностью понимаю. Пойдем тем путем, который нам представится»
29 минут назад
Фастовский о ЦСКА и «Авангарде» в плей-офф КХЛ: «Будет настоящий мужской хоккей – много силовой борьбы, действия «кость в кость». Исход абсолютно непредсказуем»
45 минут назад
Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
сегодня, 13:54
Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
сегодня, 13:37
Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
сегодня, 13:19
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
сегодня, 12:47
«Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
сегодня, 12:19
Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые выйдет в старте в матче НХЛ
сегодня, 11:40
Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
сегодня, 11:08
Рекомендуем