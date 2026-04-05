Каменский о Малкине: «Питтсбургу» нужно продлевать с ним контракт. Это его родной клуб – если бы Евгений закончил там карьеру, было бы здорово»

Каменский о Малкине: «Питтсбургу» нужно продлевать с ним контракт.

Олимпийский чемпион Валерий Каменский призвал «Питтсбург» продлить контракт с Евгением Малкиным .

39-летний форвард набрал 57 (18+39) очков за 53 игры в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Срок действия его контракта истекает 30 июня 2026 года.

«Евгений уже состоявшийся большой хоккеист, мастер. Легендой еще рано называть, потому что он действующий игрок. Однако он всем все доказал, играет здорово. Самое главное – здоровье. В последнее время Евгения преследуют травмы.

Это мастер с большой буквы. Пусть играет как можно дольше, радует себя и болельщиков, потому что видно, что получает большое удовольствие от хоккея. Мы болеем и переживаем за него. Всем нравится его игра.

«Питтсбургу » нужно продлевать с ним контракт. Он там состоялся как игрок, это его родной клуб. Однако уже Евгений будет выбирать. Было бы здорово, если бы Малкин закончил там карьеру», – сказал Каменский.

