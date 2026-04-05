Форвард «Динамо» Галимов об образовании: «У меня красный диплом РАНХиГС, осваиваю МВА онлайн. После регулярки был один выходной – я учился»

Ансель Галимов о своем образовании: красный диплом РАНХиГС, осваиваю МВА онлайн.

34-летний форвард «Динамо » Ансель Галимов рассказал о своем образовании.

– Между окончанием регулярного чемпионата и стартом Кубка Гагарина у игроков всего несколько дней. Чем ты их обычно заполняешь?

– После окончания регулярки у команды был выходной, и я занимался учебой в режиме онлайн, продолжаю свое образование в РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы – Спортс’‘), красный диплом Института государственной службы у меня уже есть, теперь осваиваю там МВА (магистр делового администрирования – Спортс’‘).

Такая вот перезагрузка получилась, но только на один день. Затем сразу началась подготовка к матчам с Минском – разбирали соперника по первому раунду, – сказал Галимов.

