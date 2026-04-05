Губерниев об Овечкине в КХЛ: «Я бы не торопился. Нужно побить еще один рекорд Гретцки и постараться выиграть Кубок Стэнли – вернуться всегда успеет»
Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Александру Овечкину рано переходить в FONBET КХЛ.
Действующее соглашение 40-летнего форварда с «Вашингтоном» истекает 30 июня 2026 года. В этом сезоне НХЛ он набрал 61 (31+30) очко в 77 матчах.
«Если Овечкин вернется в КХЛ, хорошо, но российскому клубу это обойдется в копеечку.
Я бы на месте Александра не торопился возвращаться, при всей моей любви к КХЛ. Овечкину еще нужно постараться выиграть Кубок Стэнли в составе «Вашингтона» и еще один рекорд Гретцки побить. А вернуться он всегда успеет.
Александр еще сезон-другой может смело отыграть в НХЛ с учетом своих физических кондиций, а дальше поглядим. Если вернется в Россию, будем приветствовать. Вопрос только, в какую команду», – сказал Губерниев.
