  • Губерниев об Овечкине в КХЛ: «Я бы не торопился. Нужно побить еще один рекорд Гретцки и постараться выиграть Кубок Стэнли – вернуться всегда успеет»
Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Александру Овечкину рано переходить в FONBET КХЛ.

Действующее соглашение 40-летнего форварда с «Вашингтоном» истекает 30 июня 2026 года. В этом сезоне НХЛ он набрал 61 (31+30) очко в 77 матчах.

«Если Овечкин вернется в КХЛ, хорошо, но российскому клубу это обойдется в копеечку.

Я бы на месте Александра не торопился возвращаться, при всей моей любви к КХЛ. Овечкину еще нужно постараться выиграть Кубок Стэнли в составе «Вашингтона» и еще один рекорд Гретцки побить. А вернуться он всегда успеет.

Александр еще сезон-другой может смело отыграть в НХЛ с учетом своих физических кондиций, а дальше поглядим. Если вернется в Россию, будем приветствовать. Вопрос только, в какую команду», – сказал Губерниев.

Депутат Журова об Овечкине: «Важно вовремя уйти. Саша не хочет, чтобы про него говорили: «Уже не тот»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
Ни дня без гребли
Ни дня без гребли
Авто вело мото фото. Е..ля гребля и охота)
Стэнли он уже не возьмёт, может ещё сезон конечно но по нисходящей
Забыли майонезного графа спросить, иди обратно в биатлон.
Редкий случай, когда я с ним согласен, очень редкий
Да конечно выиграет кубок! И ОИ с НХЛ тоже, как два пальца😄
Этот комментатор уже и в хоккее специалист...
Про КС. Поржал конечно Он то игры смотрит. Или так новости на спотсе читает?
Губа ядрён батон, ну ты и замахнулся. Ёкарный бабай! 🗽🏆🎇
Ещё на один последний сезон с ним заключат Контракт для того, чтобы он превзошёл рекорд Гретцки регулярка + Плэй Офф, так как это шоу, ажиотаж, повышенные продажи его джерси, реклама и высокие доходы от неё, высокая посещаемость арены, дополнительная прибыль. Но вот Кубка Стэнли ему уже не видать (это 100%).
С ним готовы заключать контракт и дальше, как Ягр или Горди Хоу, было бы у Овечкина желание, он как Месси приносит деньги уже своим именем и миджевыми правами клубу пока выступает
У Гретцки сорок с лишнем рекордов вот надо их все побить.🤣
