Губерниев об Овечкине в КХЛ: «Я бы не торопился. Нужно побить еще один рекорд Гретцки и постараться выиграть Кубок Стэнли – вернуться всегда успеет»

Губерниев об Овечкине в КХЛ: я бы не торопился возвращаться.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Александру Овечкину рано переходить в FONBET КХЛ.

Действующее соглашение 40-летнего форварда с «Вашингтоном » истекает 30 июня 2026 года. В этом сезоне НХЛ он набрал 61 (31+30) очко в 77 матчах.

«Если Овечкин вернется в КХЛ, хорошо, но российскому клубу это обойдется в копеечку.

Я бы на месте Александра не торопился возвращаться, при всей моей любви к КХЛ. Овечкину еще нужно постараться выиграть Кубок Стэнли в составе «Вашингтона» и еще один рекорд Гретцки побить. А вернуться он всегда успеет.

Александр еще сезон-другой может смело отыграть в НХЛ с учетом своих физических кондиций, а дальше поглядим. Если вернется в Россию, будем приветствовать. Вопрос только, в какую команду», – сказал Губерниев .

