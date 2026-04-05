  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Малкин и Кросби набрали по 2+ очка в одном матче в 170-й раз – это 5-е место в истории НХЛ для одноклубников. Рекорд у Гретцки и Курри – 254 раза
8

Малкин и Кросби из «Питтсбурга» набрали по 2+ очка в матче НХЛ в 170-й раз.

Форварды «Питтсбурга» Евгений Малкин и Сидни Кросби отметились несколькими результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (9:4).

39-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка, 38-летний канадец – 0+2. Это 170-й случай в регулярках, когда оба хоккеиста набрали по два балла и более.

Дуэт из «Питтсбурга» разделил пятое место в истории НХЛ с Даниэлем и Хенриком Сединами по числу таких матчей для пары одноклубников.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки и Яри Курри – 254 игры. За ними расположились Майк Босси и Брайан Троттье (209), Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (207), а также Уэйн Гретцки и Марк Мессье (173).

Малкин об овациях фанатов после хет-трика «Флориде»: «Я чуть не заплакал, было невероятно. Хочу добраться до 1500 очков»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoАйлендерс
logoНХЛ
logoКоннор Макдэвид
logoУэйн Гретцки
logoБрайан Троттье
logoЛеон Драйзайтль
logoМайк Босси
logoПиттсбург
logoЭдмонтон
рейтинги
logoХенрик Седин
logoЯри Курри
logoЕвгений Малкин
logoСидни Кросби
logoДаниэль Седин
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если мак с нефтью продлится, то через 2 сезона грецки и курорт не будут первыми.
Ответ Алекс С.
Так у него контракт ещё на два сезона следующих итак
И тут Гретцки🤣 еще и 2 раза🤣✌️
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Торпедо», «Динамо» Минск против «Ак Барса»
57 минут назадLive
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
сегодня, 13:02
Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
сегодня, 12:05
Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»
сегодня, 11:53
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
сегодня, 11:21
Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»
сегодня, 10:57
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
сегодня, 10:21Видео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»
сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Дано о Демидове: «60 очков в столь юном возрасте – скоро играть с ним будет честью. Один из самых выдающихся игроков, которых я видел»
5 минут назад
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Не уверен, что он знает, чего хочет, я его полностью понимаю. Пойдем тем путем, который нам представится»
28 минут назад
Фастовский о ЦСКА и «Авангарде» в плей-офф КХЛ: «Будет настоящий мужской хоккей – много силовой борьбы, действия «кость в кость». Исход абсолютно непредсказуем»
44 минуты назад
Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
сегодня, 13:54
Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
сегодня, 13:37
Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
сегодня, 13:19
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
сегодня, 12:47
«Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
сегодня, 12:19
Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые выйдет в старте в матче НХЛ
сегодня, 11:40
Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
сегодня, 11:08
Рекомендуем