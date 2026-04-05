Малкин и Кросби набрали по 2+ очка в одном матче в 170-й раз – это 5-е место в истории НХЛ для одноклубников. Рекорд у Гретцки и Курри – 254 раза

Малкин и Кросби из «Питтсбурга» набрали по 2+ очка в матче НХЛ в 170-й раз.

Форварды «Питтсбурга» Евгений Малкин и Сидни Кросби отметились несколькими результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (9:4).

39-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка, 38-летний канадец – 0+2. Это 170-й случай в регулярках, когда оба хоккеиста набрали по два балла и более.

Дуэт из «Питтсбурга » разделил пятое место в истории НХЛ с Даниэлем и Хенриком Сединами по числу таких матчей для пары одноклубников.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки и Яри Курри – 254 игры. За ними расположились Майк Босси и Брайан Троттье (209), Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (207), а также Уэйн Гретцки и Марк Мессье (173).

Малкин об овациях фанатов после хет-трика «Флориде»: «Я чуть не заплакал, было невероятно. Хочу добраться до 1500 очков»