  Депутат Журова об Овечкине: «Важно вовремя уйти. Саша не хочет, чтобы про него говорили: «Уже не тот»
24

Депутат Журова об Овечкине: «Важно вовремя уйти. Саша не хочет, чтобы про него говорили: «Уже не тот»

Депутат Журова об Овечкине: важно вовремя уйти.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы на продолжение карьеры Александра Овечкина в России.

Действующее соглашение 40-летнего форварда с «Вашингтоном» истекает 30 июня 2026 года. В этом сезоне НХЛ он набрал 61 (31+30) очко в 77 матчах.

«Было бы здорово, чтобы Овечкин вернулся в Россию и еще поиграл здесь. Он очень значимая величина для мирового спорта. Мы все с удовольствием бы ходили на матчи с его участием.

Овечкин в КХЛ вызовет огромный ажиотаж на всех хоккейных площадках нашей страны. Я уверена, что его игра придаст дополнительный интерес к российскому хоккею.

Важна же не только игра Саши, как хоккеиста, но и то, что он будет передавать опыт новому поколению. Для молодых хоккеистов это будет уникальная возможность поучиться у такого мастера, играя с ним в одной команде.

Но важно и вовремя уйти из спорта. Думаю, и сам Овечкин не хочет, чтобы про него говорили: «Овечкин уже не тот», – сказала Журова.

Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф – 1831. 40-летний форвард обошел Сакика, рекорд у Гретцки – 3237 баллов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
Может Светлана уйдет из ГД?? Самое вовремя
Может Светлана уйдет из ГД?? Самое вовремя
Тем более люди уже давно поняли, что она не та, как и не те рядом сидящие с ней ее товарищи - однопартийцы!
Ови не дают жить, пытаются за него всё порешать, когда заканчивать, где жить…. Мракобесы депутатские
судя по ее высказываниям, она испытывает странную привязанность к Овечкину
Вовремя уйти - это самое главное умение. И не только касаемо Овечкина.
Света, тебе пора уходить из госдумы, толку ноль.
А ,кому понравиться ,что бы постоянно с утра до вечера "перемывали " его жизнь ?В частности вам бы понравилось ?
А ,кому понравиться ,что бы постоянно с утра до вечера "перемывали " его жизнь ?В частности вам бы понравилось ?
Партия сказала «надо», Ротенберг ответил «есть» и включил Овечкина капитаном хоккейной сборной на олимпийские игры 2030 - 2034 годы, если допустят конечно…
Когда уже ты уйдешь? Вместе со Свищевым
Тот он будет только в 25 й команде, там хоть выиграет что нибудь
Почему говорили, уже говорят.
