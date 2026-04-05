Депутат Журова об Овечкине: «Важно вовремя уйти. Саша не хочет, чтобы про него говорили: «Уже не тот»

Депутат Журова об Овечкине: важно вовремя уйти.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы на продолжение карьеры Александра Овечкина в России.

Действующее соглашение 40-летнего форварда с «Вашингтоном » истекает 30 июня 2026 года. В этом сезоне НХЛ он набрал 61 (31+30) очко в 77 матчах.

«Было бы здорово, чтобы Овечкин вернулся в Россию и еще поиграл здесь. Он очень значимая величина для мирового спорта. Мы все с удовольствием бы ходили на матчи с его участием.

Овечкин в КХЛ вызовет огромный ажиотаж на всех хоккейных площадках нашей страны. Я уверена, что его игра придаст дополнительный интерес к российскому хоккею.

Важна же не только игра Саши, как хоккеиста, но и то, что он будет передавать опыт новому поколению. Для молодых хоккеистов это будет уникальная возможность поучиться у такого мастера, играя с ним в одной команде.

Но важно и вовремя уйти из спорта. Думаю, и сам Овечкин не хочет, чтобы про него говорили: «Овечкин уже не тот», – сказала Журова.

Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф – 1831. 40-летний форвард обошел Сакика, рекорд у Гретцки – 3237 баллов