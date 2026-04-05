Болельщица родила на игре «Эдмонтона» с «Вегасом» в НХЛ. Аналогичный случай был в НФЛ в 2023-м

Болельщица родила на матче «Эдмонтона» с «Вегасом» в НХЛ.

Болельщица родила на матче регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном » и «Вегасом » (1:5), который проходил на арене Rogers Place в Канаде.

Об этом сообщил комментатор игры Джек Майклс по ходу второго периода, подробности не уточняются.

Аналогичный эпизод произошел на матче НФЛ в 2023 году. Тогда двоюродная сестра игрока «Кливленда» Дэвида Белла родила по ходу игры с «Индианаполисом».

