Болельщица родила на игре «Эдмонтона» с «Вегасом» в НХЛ. Аналогичный случай был в НФЛ в 2023-м
Болельщица родила на матче регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтоном» и «Вегасом» (1:5), который проходил на арене Rogers Place в Канаде.
Об этом сообщил комментатор игры Джек Майклс по ходу второго периода, подробности не уточняются.
Аналогичный эпизод произошел на матче НФЛ в 2023 году. Тогда двоюродная сестра игрока «Кливленда» Дэвида Белла родила по ходу игры с «Индианаполисом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Big Lead
Кстати Кори Перри свой последний домашний матч в составе Эдмонтона провел в июне прошлого года, то есть 9 месяцев назад...
Родила на арене - контракт автоматом, как гражданство)
с детства за Нефть, да даже с рождения)
С такой игрой как не родить??
Какой отбитой на голову надо быть, чтобы попереться на шоу в такое время.
Роды не по будильнику начинаются
Да да да, просто, как снег на голову.
Назовут именем Ойлер )
Эдиком назвали
Да скорее Эдик подходит ☺️☺️☺️
Тортс Чудотворец!
МакДэвид,судя по стате в матче, помогал роды принимать? Ну, тогда причина уважительная.
Матч смотри, а не стату
Это знак. Эдмонтон заберёт КС. Летс го Ойлерз.
Это была болельщица сиэтла. Эдмонтон гоу хом
