Тренер Шестеркина по боксу о драке вратаря в матче НХЛ: «Игорь был готов и выглядел уверенно, я доволен. Он на хорошем уровне для новичка»

Тренер Шестеркина по боксу о драке вратаря с Маркстремом: Игорь был готов.

Бывший профессиональный боксер Сергей Новиков прокомментировал драку вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина с голкипером «Нью-Джерси» Якобом Маркстремом в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Сейчас Новиков живет в Майами, где тренирует действующих боксеров, а также Шестеркина. Российский хоккеист поблагодарил его, когда общался с прессой после игры.

«Он на хорошем уровне для новичка. Игорь, конечно, не профессионал и даже не сильный любитель, но он очень хорош для вратаря или обычного человека.

Шестеркин был готов, я доволен его выступлением. Он выглядел очень уверенно, провел джеб и правый оверхенд. Как раз то, что отрабатывал на наших тренировках», – сказал Новиков.