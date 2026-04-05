Тренер Шестеркина по боксу о драке вратаря в матче НХЛ: «Игорь был готов и выглядел уверенно, я доволен. Он на хорошем уровне для новичка»
Бывший профессиональный боксер Сергей Новиков прокомментировал драку вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина с голкипером «Нью-Джерси» Якобом Маркстремом в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Сейчас Новиков живет в Майами, где тренирует действующих боксеров, а также Шестеркина. Российский хоккеист поблагодарил его, когда общался с прессой после игры.
«Он на хорошем уровне для новичка. Игорь, конечно, не профессионал и даже не сильный любитель, но он очень хорош для вратаря или обычного человека.
Шестеркин был готов, я доволен его выступлением. Он выглядел очень уверенно, провел джеб и правый оверхенд. Как раз то, что отрабатывал на наших тренировках», – сказал Новиков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну хорошо смотрелся Игорь в этом бою, парень реально шарит и не дает спуску своему сопернику, всё под контролем держал, напихал и оказался сверху! Чистая победа за явным преимуществом и количеству ударов, не зря Шестеркин посещал тренера! Жду новых боев в его исполнении…)
Что там он шарит? Среди тебе подобных только))
Дана Уайт, ты это видел?)
А какие ещё у него есть тренера)))))) ну что бы мы были готовы))))))
