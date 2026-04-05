  Тренер Шестеркина по боксу о драке вратаря в матче НХЛ: «Игорь был готов и выглядел уверенно, я доволен. Он на хорошем уровне для новичка»
Тренер Шестеркина по боксу о драке вратаря в матче НХЛ: «Игорь был готов и выглядел уверенно, я доволен. Он на хорошем уровне для новичка»

Бывший профессиональный боксер Сергей Новиков прокомментировал драку вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина с голкипером «Нью-Джерси» Якобом Маркстремом в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Сейчас Новиков живет в Майами, где тренирует действующих боксеров, а также Шестеркина. Российский хоккеист поблагодарил его, когда общался с прессой после игры.

«Он на хорошем уровне для новичка. Игорь, конечно, не профессионал и даже не сильный любитель, но он очень хорош для вратаря или обычного человека.

Шестеркин был готов, я доволен его выступлением. Он выглядел очень уверенно, провел джеб и правый оверхенд. Как раз то, что отрабатывал на наших тренировках», – сказал Новиков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Ну хорошо смотрелся Игорь в этом бою, парень реально шарит и не дает спуску своему сопернику, всё под контролем держал, напихал и оказался сверху! Чистая победа за явным преимуществом и количеству ударов, не зря Шестеркин посещал тренера! Жду новых боев в его исполнении…)
Ответ Alex.K71
Что там он шарит? Среди тебе подобных только))
Дана Уайт, ты это видел?)
А какие ещё у него есть тренера)))))) ну что бы мы были готовы))))))
Материалы по теме
Артюхин о драке Шестеркина: «Поражен его техникой боя – насколько все грамотно и умно делал. Маркстрем не мог нормально ударить»
2 апреля, 02:30
Воробьев о драках вратарей: «Прекрасное развлечение, часть шоу, это нормально. Шестеркин молодец, выплеснул эмоции и выиграл. Я не приветствую как у «Витязя», или когда тафгай идет на обычного игрока»
1 апреля, 12:55
Третьяк против драк вратарей: «Я не приветствую, только в исключительных случаях, видимо, у Шестеркина был такой. Бобровский правильно вступил в драку»
1 апреля, 11:28
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
51 минуту назад
Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
сегодня, 12:05
Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»
сегодня, 11:53
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
сегодня, 11:21
Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»
сегодня, 10:57
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
сегодня, 10:21Видео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»
сегодня, 08:17
Ковальчук о будущем Овечкина: «Александр – взрослый дядя, никуда торопиться не будет. Все рекорды, что можно, он уже давно побил. Наши партнеры из Северной Америки еще что-то придумают»
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
16 минут назад
Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
34 минуты назад
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
сегодня, 12:47
«Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
сегодня, 12:19
Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые выйдет в старте в матче НХЛ
сегодня, 11:40
Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
сегодня, 11:08
Артюхин об «Авангарде» в плей-офф: «Пока нельзя сказать, что это чемпионская команда – «Нефтехимик» дал понять, что они не так уж идеальны. В противостоянии с ЦСКА силы равны»
сегодня, 10:37
Леонтьев о вылете «Трактора» из Кубка Гагарина: «Для меня это загадка –  большие традиции, хорошая школа, подбор игроков. Что-то внутри коллектива, видимо»
сегодня, 09:59
Быков о серии ЦСКА с «Авангардом»: «Для Никитина это противостояние будет принципиальным. Хотелось бы увидеть семь матчей»
сегодня, 09:45
«Адмирал» продлил контракт с Ефремовым до 2028 года
сегодня, 09:36
Рекомендуем