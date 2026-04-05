Шефер побил рекорд НХЛ по очкам среди 18-летних защитников – 58. Игрок «Айлендерс» обошел Хаусли
Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:4).
На его счету стало 58 (22+36) баллов после 78 игр.
Шефер побил рекорд лиги по очкам среди 18-летних игроков обороны. Он опередил Фила Хаусли, который успел набрать 57 баллов в дебютном сезоне за «Сэйбрс» до 19-летия. Всего в той регулярке на его счету было 66 очков в 77 матчах.
Шефер занимает 13-е место в сезоне НХЛ по игровому времени, проводя на льду в среднем по 24:38 за матч. В трех последних встречах он сыграл 29:40, 28:43 и 27:11.
Шефер – главный претендент на «Колдер» по версии Daily Faceoff, Демидов – 2-й, Сеннеке – 3-й, Никишин – 6-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Здоровье не резиновое, измотают парня