  • Шефер побил рекорд НХЛ по очкам среди 18-летних защитников – 58. Игрок «Айлендерс» обошел Хаусли
Шефер побил рекорд НХЛ по очкам среди 18-летних защитников – 58. Игрок «Айлендерс» обошел Хаусли

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:4).

На его счету стало 58 (22+36) баллов после 78 игр.

Шефер побил рекорд лиги по очкам среди 18-летних игроков обороны. Он опередил Фила Хаусли, который успел набрать 57 баллов в дебютном сезоне за «Сэйбрс» до 19-летия. Всего в той регулярке на его счету было 66 очков в 77 матчах.

Шефер занимает 13-е место в сезоне НХЛ по игровому времени, проводя на льду в среднем по 24:38 за матч. В трех последних встречах он сыграл 29:40, 28:43 и 27:11.

Шефер – главный претендент на «Колдер» по версии Daily Faceoff, Демидов – 2-й, Сеннеке – 3-й, Никишин – 6-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
logoМэттью Шефер
Фил Хаусли
logoАйлендерс
рекорды
logoНХЛ
Джек-пот просто для айлов, должно им было когда-нибудь повезти после Тавареса.
Из рекордов только 2 шайбы до Лича осталось, остальное все уже побил и для восемнадцатилетних дефов, и для дебютного сезона среди дефов
Во даёт! Молодец
Настораживает только, что он почти по полчаса играет
Здоровье не резиновое, измотают парня
Ответ Maxim Shumov
Он бы играл меньше, но поломалась половина защиты. Не от хорошей жизни это, к сожалению
Ответ Maxim Shumov
Быстрее бы ты измотался с концами
