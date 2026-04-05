  Агент Ливо о сезоне: «Ждали большего, но все знают, какие проблемы были в «Тракторе». Джош останется в КХЛ, думаю»
17

Агент Ливо о сезоне: «Ждали большего, но все знают, какие проблемы были в «Тракторе». Джош останется в КХЛ, думаю»

Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Трактора» Джоша Ливо, поделился мнением о текущем сезоне FONBET КХЛ.

32‑летний канадец набрал 65 (26+39) очков в 62 матчах регулярного чемпионата и добавил к ним 3+1 за 5 игр в серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом» (1-4).

– Как подведете итоги сезона для Джошуа Ливо?

– Честно говоря, пока не могу сказать. Лучше, чтобы клуб давал оценку. Мы ждали большего. Но все знают, какие там проблемы были в клубе. И это тоже сказалось.

– 31 мая у Ливо истекает соглашение с «Трактором». Каким видите будущее форварда?

– Думаю, что Джош останется в КХЛ. На следующей неделе мы встретимся с Ливо и будем обсуждать, что делать дальше. Посмотрим, какие для нас будут предложения, – сказал Ботев.

«Трактор» проиграл плей-офф не вчера, а еще три месяца назад

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Иван Ботев
logoТрактор
logoКХЛ
logoДжош Ливо
logoМатч ТВ
Игрок очень сильный для лиги , и при этом очень спорный , как на лидера на него рассчитывать не стоит , это очень было заметно по прошлогоднему плову , на контрасте с Ремпалом .
Ответ Александр Сандалов
Нуууу спорное заявление. Он же как то в Ахл становился лучшим игроков плей-офф. Да и в первый свой сезон в СЮ он был очень полезен в плей-офф. Так что не всё так однозначно.
Ответ Артём Коковихин
Я не говорю что он был не полезен, но как на лидера в плове на него рассчитывать не стоит . В прошлом году он в плей-офф набирал в основном секондари ассисты и на фоне Ремпала , да даже Уилсона растворился, когда нужно было дожимать соперника или сравнивать -он растворялся на площадке.
Уфа - Челябинск. Дальше Екб?
Ответ fedor2026turin
В екб главный тренер точно уходит, я думаю им будет не до Ливо. Вижу его там только при условии что назначат Алексея главным, тогда на рынке они смогут действовать оперативно, а не ждать подписания тренерского штаба и собирать игроклв под него. Если на такую же зп согласится - как раз вместо Буше хорошо бы смотрелся, будут 2 убойные тройки и нереальное большинство с Ливо Дакоста Спронг
Ответ T0ughguy
Автомобилист сменит тренеров и почистит состав.из легов один Спронг останется.Ливо,игрок настроения.сомневаюсь.что его подпишут.скорее в АК Барс
Конечно осианется в КХЛ. Ну куда еще? В НХЛ не получилось. В АХЛ и евролиги? Слишком и высокой уровень для этих лиг.
Ответ amurseff03
Ну, в Европе есть лиги, уровень которых если уступает КХЛ, то не слишком. Единственное, что немного в зп потерять может.
Аппетиты придётся поумерить,если хочет остаться.
Очень талантливый и сильный игрок, но совсем не командный и точно не лидер, в Салавате просто проводил плей-офф поругался со всей командой
Материалы по теме
Корешков о «Тракторе»: «Забиваем, забивали и будем забивать голы. Стали меньше пропускать, это важно перед плей-офф»
13 марта, 20:33
Агент Ливо об иностранцах в КХЛ: «Приглашать стало сложнее – зарплаты сильно упали, политика, квесты с переводом денег. Пара хороших хоккеистов выбрали Швейцарию и Швецию»
16 февраля, 10:36
«Авангард» хотел выменять Ливо из «Трактора». Сделка сорвалась из-за правила трех переходов («Матч ТВ»)
26 января, 19:26
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Торпедо», «Динамо» Минск против «Ак Барса»
56 минут назадLive
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
сегодня, 13:02
Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
сегодня, 12:05
Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»
сегодня, 11:53
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
сегодня, 11:21
Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»
сегодня, 10:57
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
сегодня, 10:21Видео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»
сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Дано о Демидове: «60 очков в столь юном возрасте – скоро играть с ним будет честью. Один из самых выдающихся игроков, которых я видел»
4 минуты назад
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Не уверен, что он знает, чего хочет, я его полностью понимаю. Пойдем тем путем, который нам представится»
27 минут назад
Фастовский о ЦСКА и «Авангарде» в плей-офф КХЛ: «Будет настоящий мужской хоккей – много силовой борьбы, действия «кость в кость». Исход абсолютно непредсказуем»
43 минуты назад
Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
сегодня, 13:54
Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
сегодня, 13:37
Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
сегодня, 13:19
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
сегодня, 12:47
«Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
сегодня, 12:19
Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые выйдет в старте в матче НХЛ
сегодня, 11:40
Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
сегодня, 11:08
Рекомендуем