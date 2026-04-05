Агент Ливо о сезоне: «Ждали большего, но все знают, какие проблемы были в «Тракторе». Джош останется в КХЛ, думаю»

Агент Ливо: Джош останется в КХЛ, думаю.

Агент Иван Ботев, представляющий интересы форварда «Трактора » Джоша Ливо , поделился мнением о текущем сезоне FONBET КХЛ.

32‑летний канадец набрал 65 (26+39) очков в 62 матчах регулярного чемпионата и добавил к ним 3+1 за 5 игр в серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом» (1-4).

– Как подведете итоги сезона для Джошуа Ливо?

– Честно говоря, пока не могу сказать. Лучше, чтобы клуб давал оценку. Мы ждали большего. Но все знают, какие там проблемы были в клубе. И это тоже сказалось.

– 31 мая у Ливо истекает соглашение с «Трактором». Каким видите будущее форварда?

– Думаю, что Джош останется в КХЛ. На следующей неделе мы встретимся с Ливо и будем обсуждать, что делать дальше. Посмотрим, какие для нас будут предложения, – сказал Ботев.

