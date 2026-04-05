  • Хайман пропустит минимум 3 игры из-за травмы. У форварда «Эдмонтона» 31+20 в 57 матчах сезона
3

Форвард «Эдмонтона» Хайман пропустит минимум 3 игры НХЛ из-за травмы.

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух сообщил, что форвард Зак Хайман не поедет с командой на выездную серию и пропустит минимум три матча из-за травмы. Характер повреждения не уточняется.

Отметим, что 33-летний нападающий не участвовал в игре с «Вегасом» (1:5), в которой прервалась победная серия «Ойлерс» из 5 матчей.

В текущем регулярном чемпионате Хайман провел 57 игр и набрал 51 (31+20) очко при полезности плюс 12 и 20:01 в среднем на льду.

Макдэвид без очков в матче с «Вегасом», отрыв в гонке бомбардиров НХЛ сократился до 1 очка. У него 126 баллов против 125 у Кучерова и 122 у Маккиннона

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
Это потеря для нефтяников, Зак рабочая лошадка, трудяга
Скорейшего восстановления и возвращения на лёд!
Ответ Dottore
он больше снайпер, чем рабочая лошадка)))
Ответ Dottore
Бесполезный трудяга. Больше в силовой и то после травмы не тот уже стал. Бегает, шайбу теряет, пас не может отдать нормально
«Эдмонтон» выиграл 5-й матч подряд и идет 5-м на Западе. Подколзин забил 17-й гол в сезоне в матче с «Чикаго»
3 апреля, 04:50
Макдэвид о фразе «вопрос к тренерам» после поражения от «Тампы»: «Это похвала в адрес отличной команды. Я не имел в виду критику тренеров «Эдмонтона»
26 марта, 07:58
