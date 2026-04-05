Хайман пропустит минимум 3 игры из-за травмы. У форварда «Эдмонтона» 31+20 в 57 матчах сезона

Форвард «Эдмонтона» Хайман пропустит минимум 3 игры НХЛ из-за травмы.

Главный тренер «Эдмонтона » Крис Кноблаух сообщил, что форвард Зак Хайман не поедет с командой на выездную серию и пропустит минимум три матча из-за травмы. Характер повреждения не уточняется.

Отметим, что 33-летний нападающий не участвовал в игре с «Вегасом» (1:5), в которой прервалась победная серия «Ойлерс» из 5 матчей.

В текущем регулярном чемпионате Хайман провел 57 игр и набрал 51 (31+20) очко при полезности плюс 12 и 20:01 в среднем на льду.

Макдэвид без очков в матче с «Вегасом», отрыв в гонке бомбардиров НХЛ сократился до 1 очка. У него 126 баллов против 125 у Кучерова и 122 у Маккиннона