Ротенберг выложил фото с Тюкавиным: «В 23 года он стал лучшим бомбардиром «Динамо» в XXI веке. За такими результатами всегда стоят талант, труд и характер»

Ротенберг выложил фото с Тюкавиным: стал лучшим бомбардиром «Динамо» в XXI веке.

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг выложил фото с нападающим футбольной команды бело-голубых Константином Тюкавиным .

«Поздравляю Константина Тюкавина с новым серьезным достижением!

В 23 года Константин стал лучшим бомбардиром московского «Динамо» в XXI веке. В матче против «Оренбурга» Костя оформил дубль, забил свой 57-й мяч за команду и обошел по этому показателю экс-игрока сборной Германии Кевина Кураньи.

Такие результаты не бывают случайными. За ними всегда стоят талант, труд, характер и правильное отношение к делу. И особенно приятно, что все это показывает воспитанник «Динамо», который растет вместе с клубом и уже вписывает свое имя в его историю», – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81