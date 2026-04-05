  • Ротенберг выложил фото с Тюкавиным: «В 23 года он стал лучшим бомбардиром «Динамо» в XXI веке. За такими результатами всегда стоят талант, труд и характер»
Ротенберг выложил фото с Тюкавиным: «В 23 года он стал лучшим бомбардиром «Динамо» в XXI веке. За такими результатами всегда стоят талант, труд и характер»

Член совета директоров хоккейного «Динамо» Роман Ротенберг выложил фото с нападающим футбольной команды бело-голубых Константином Тюкавиным.

«Поздравляю Константина Тюкавина с новым серьезным достижением!

В 23 года Константин стал лучшим бомбардиром московского «Динамо» в XXI веке. В матче против «Оренбурга» Костя оформил дубль, забил свой 57-й мяч за команду и обошел по этому показателю экс-игрока сборной Германии Кевина Кураньи.

Такие результаты не бывают случайными. За ними всегда стоят талант, труд, характер и правильное отношение к делу. И особенно приятно, что все это показывает воспитанник «Динамо», который растет вместе с клубом и уже вписывает свое имя в его историю», – написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Он в руке розовый клоунский нос держит?
Ответ funnynerd21
В этот раз перепутал с мячом из бенди. Это отсылка к отцу Тюкавина.
Ответ funnynerd21
Комментарий скрыт
За такими результатами стоит отсутствие у Динамо нормальных бомбардиров в 21 веке.
Ответ Алешка Терминатор
чем плох тот же Кураньи?
Ответ Михаил Хромаков
Воронин
Кураньи
Кирилл Панченко)
Не пойму. Он питерский глор или динамовский 🤔
Ответ Красная стрела
Глоp всея Руси
Ответ Красная стрела
за Питер - как и Лидер, за Москву - дань хайпожорству!
Какая же беда у Динамо, что 23-летний парень стал лучшим бомбардиром за правление Владимира Владимировича.
Это он свой нос держит?
За такими результатами всегда стоят талант, труд и характер… и Роман Ротенберг.
Ответ Разгром Нигера
Немного не так. Рома Ротенберг стоит рядом с такими результатами.
Ответ Denosaur
Немного не так. Результаты не хотели, чтобы рядом с ними стоял Рома Р. Но боялись повернуться к нему задом.
Это он нос клоуна в руке держит???
у Динамо были Кураньи, Воронин, да даже Погребняк на худой конец, так что писать про отсутствие у них нормальных напов просто смех
Ответ Avraam Sissoko
сколько из них в 23 года стали топ-1 ?
Ответ Avraam Sissoko
Так Костя их тупо количеством матчей сделал. Причём, эти матчи он набирал в отсутствие этих самых Кураньи, Воронина и Паши Договорняка, прости Господи )
Ротенберг плавно превращается в Ксению Собчак
Ответ smoker
Албанскую версию
А чего он не в максе выкладывает? Не патриот, что ли?
