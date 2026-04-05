  • Каменев опроверг слухи об отъезде в Северную Америку: «Никуда не собираюсь, у меня действующий контракт. Насчет дальнейших планов не знаю»
Форвард ЦСКА Каменев опроверг слухи об отъезде в Северную Америку.

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев опроверг слухи о том, что он собирается продолжить карьеру в Северной Америке.

«Сам не знаю, откуда эта информация. Она не соответствует действительности. Никуда в Северную Америку не собираюсь.

Насчет дальнейших карьерных планов не знаю, у меня пока действующий контракт есть. Пока так», – сказал Каменев.

29-летний форвард пропустил сезон в FONBET КХЛ из-за нарушения антидопинговых правил. Сообщалось, что в его организме обнаружили мельдоний.

Действующее соглашение Каменева с ЦСКА рассчитано до 31 мая 2026 года. В чемпионате-2024/25 он набрал 26 (10+16) очков в 63 матчах.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Давайте обьективно
Ну кому он там нужен в 29 лет?. Без обид по отношению к нему
Ответ Павел_1116679604
Давайте обьективно Ну кому он там нужен в 29 лет?. Без обид по отношению к нему
В команде ахл может быть одним из лидеров
Ха-ха-ха три часа назад Федер https://www.sports.ru/hockey/1117125947-kamenev-xochet-prodolzhit-kareru-v-severnoj-amerike-forvard-czska-prop.html
Через три часа -ой, я тут фигню написал вот опровержение..
Надеюсь, эта ситуация разрешится, и Влад продолжит играть в КХЛ
Каменев хочет продолжить карьеру в Северной Америке. Форвард ЦСКА пропустил сезон из-за положительной пробы на мельдоний (Дарья Тубольцева)
5 апреля, 08:08
5 апреля, 08:08
Павел Буре: «Рад, что ЦСКА вышел во 2-й раунд, победив СКА. Ребята показали хороший хоккей. Но все это уже в прошлом, надо готовиться к «Авангарду», это очень сильная команда»
3 апреля, 19:56
Морозов о допинг-деле Каменева: «Владислав обратился к адвокатам, они пытаются выяснить, как запрещенная добавка попала в его организм. Процесс небыстрый, но работа идет»
3 апреля, 18:53
3 апреля, 18:53
