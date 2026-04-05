Каменев опроверг слухи об отъезде в Северную Америку: «Никуда не собираюсь, у меня действующий контракт. Насчет дальнейших планов не знаю»
Нападающий ЦСКА Владислав Каменев опроверг слухи о том, что он собирается продолжить карьеру в Северной Америке.
«Сам не знаю, откуда эта информация. Она не соответствует действительности. Никуда в Северную Америку не собираюсь.
Насчет дальнейших карьерных планов не знаю, у меня пока действующий контракт есть. Пока так», – сказал Каменев.
29-летний форвард пропустил сезон в FONBET КХЛ из-за нарушения антидопинговых правил. Сообщалось, что в его организме обнаружили мельдоний.
Действующее соглашение Каменева с ЦСКА рассчитано до 31 мая 2026 года. В чемпионате-2024/25 он набрал 26 (10+16) очков в 63 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Ну кому он там нужен в 29 лет?. Без обид по отношению к нему
Через три часа -ой, я тут фигню написал вот опровержение..