Каменев опроверг слухи об отъезде в Северную Америку: «Никуда не собираюсь, у меня действующий контракт. Насчет дальнейших планов не знаю»

Форвард ЦСКА Каменев опроверг слухи об отъезде в Северную Америку.

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев опроверг слухи о том, что он собирается продолжить карьеру в Северной Америке.

«Сам не знаю, откуда эта информация. Она не соответствует действительности. Никуда в Северную Америку не собираюсь.

Насчет дальнейших карьерных планов не знаю, у меня пока действующий контракт есть. Пока так», – сказал Каменев.

29-летний форвард пропустил сезон в FONBET КХЛ из-за нарушения антидопинговых правил. Сообщалось , что в его организме обнаружили мельдоний.

Действующее соглашение Каменева с ЦСКА рассчитано до 31 мая 2026 года. В чемпионате-2024/25 он набрал 26 (10+16) очков в 63 матчах.