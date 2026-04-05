Илья Протас набрал 6 очков за фарм «Вашингтона» в матче АХЛ. У 19-летнего форварда 62 балла в 66 играх за «Херши»

Илья Протас набрал 6 очков за фарм-клуб «Вашингтона» в матче АХЛ.

Форвард системы «Вашингтона » Илья Протас набрал 6 (1+5) очков в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши» и «Хартфордом» (8:1).

На счету 19-летнего хоккеиста из Беларуси стало 62 (28+34) очка в 66 играх за фарм-клуб «Кэпиталс». Он занимает шестое место в таблице бомбардиров лиги.

Отметим, что в этой же встрече 4 (2+2) очка заработал Богдан Тринеев . У 24-летнего российского форварда 41 (15+26) результативное действие за 57 матчей в сезоне АХЛ.

Илья Протас – 4-й в рейтинге проспектов НХЛ по версии TSN. Тидж Игинла – 1-й, Фрондель – 2-й, Канцеров – 10-й, Мурашов – 12-й, Сурин – 14-й, Чернышов – 16-й, Жаровский – 20-й