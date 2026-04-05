  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Илья Протас набрал 6 очков за фарм «Вашингтона» в матче АХЛ. У 19-летнего форварда 62 балла в 66 играх за «Херши»
12

Илья Протас набрал 6 очков за фарм «Вашингтона» в матче АХЛ. У 19-летнего форварда 62 балла в 66 играх за «Херши»

Илья Протас набрал 6 очков за фарм-клуб «Вашингтона» в матче АХЛ.

Форвард системы «Вашингтона» Илья Протас набрал 6 (1+5) очков в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши» и «Хартфордом» (8:1).

На счету 19-летнего хоккеиста из Беларуси стало 62 (28+34) очка в 66 играх за фарм-клуб «Кэпиталс». Он занимает шестое место в таблице бомбардиров лиги.

Отметим, что в этой же встрече 4 (2+2) очка заработал Богдан Тринеев. У 24-летнего российского форварда 41 (15+26) результативное действие за 57 матчей в сезоне АХЛ.

Илья Протас – 4-й в рейтинге проспектов НХЛ по версии TSN. Тидж Игинла – 1-й, Фрондель – 2-й, Канцеров – 10-й, Мурашов – 12-й, Сурин – 14-й, Чернышов – 16-й, Жаровский – 20-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
logoИлья Протас
logoАХЛ
logoБогдан Тринеев
logoВашингтон
logoХерши
logoНХЛ
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Заслуживает вызов в основу однозначно.
Ильюша..., мы все тебя ждём в НХЛ с нетерпением!🙏
Считаю очень правильно, что Илью не дергают в основной состав. В 19 лет главное последовательно развиваться. Полноценный сезон в АХЛ в качестве лидера команды должен принести много пользы. Большой айстайм, большинство, меньшинство, игра в решающие минуты. Отличные условия для прогресса, чем Илья успешно пользуется. Засиживаться в АХЛ, конечно, не стоит. Окончательно освоится во взрослом хоккее, выйдет на новый уровень, и уже в следующем сезоне у него есть хороший шанс стать серьёзным усилением главной команды.
А Мирошниченко вызовы в Вашингтон, на мой взгляд, только вредят. Обычно сидит в пресс-боксе, иногда им затыкают какую-нибудь дыру, нередко играет 7-10 минут. Практики явно недостаточно, откуда взяться прогрессу?
Ответ Mefodi
Только не нередко, а редко играет 7-10 минут. Тоже не совсем понимаю ВК. Причём в принципе Миро уже АХЛ наверное перерос, что там ему делать. Так что или подключать уже на полную или менять. Хотя возможно в следующем году как раз его и подтянут уже серьёзно, всё-таки у него наконец-то односторонний контракт в силу вступает, а значит ты его не спустишь в АХЛ, ну если не хочешь потерять игрока, а его как раз возьмут легко! Там в НХЛ тоже всё непросто. Хотя и не подтягивать его тоже глупо, это банально деньги даже, одна игра в НХЛ это как 10-ть в АХЛ по деньгам! Гнобить проспекта на постоянке тоже такое себе дело, это путь к конфликту. Именно поэтому часто вызывают игроков, которых здесь и сейчас в основе не видят - мотивация, т.е. показывают мы на тебя рассчитываем + очень немалые деньги. Просто как пример весь сезон в минорке - 82,5 оклад + подписной 95 тыс. = 177,5 тыс. А у Мирошниченко пусть игр 9 сейчас, но с основой он то был на 20+ игр, а это значит порядка 210 тыс. в карму плюсом. Итого контракт в миноре 82,5+95+210, а это уже весомые 487,5 тыс.
Ответ Mefodi
Илью в следующем сезоне однозначно поднимут в основу, чтоб с Михалычем пообтёрся) вообще, у Столичных приличная молодая команда вырисовывается с Уилсоном-капитаном (как в своё дядька Крис Кларк).
вот это да! младший братишка подрастает 💪💪💪
а кого он по позиции играет?
центра бы нужно толкового очень...
Ответ Odissey ru
Он центр
Ответ ModanaJazz
Там не поймёшь, изначально именно старший - центр, но ушёл на фланг, причём сначала на левый, а теперь и на правый в основе ВК. Вот сегодня же тройка была Ови-Строум-Протас. Ну а там уже посмотрим. Только непонятен посыл "нам нужен центр", это ребята из Белоруссии, у них тот же Пинчук есть, Шарангович. Классические центры. Кстати неплохая команда была бы на ОИ, их то какого отстраняют, кроме тотальной русофобии западных чинуш, вообще непонятно:) А вот если Россия на КМ будет, то там возможны такие допущения, аля сборная команда, там Алексей вполне может претендовать на место в составе. Возможно и Илья когда-то в будущем.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
14 марта, 12:48
Мирошниченко с 2+1 стал первой звездой матча «Херши» в АХЛ, Илья Протас – второй с 1+1
19 февраля, 11:41
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Торпедо», «Динамо» Минск против «Ак Барса»
55 минут назадLive
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
сегодня, 13:02
Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
сегодня, 12:05
Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»
сегодня, 11:53
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
сегодня, 11:21
Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»
сегодня, 10:57
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
сегодня, 10:21Видео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»
сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Дано о Демидове: «60 очков в столь юном возрасте – скоро играть с ним будет честью. Один из самых выдающихся игроков, которых я видел»
3 минуты назад
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Не уверен, что он знает, чего хочет, я его полностью понимаю. Пойдем тем путем, который нам представится»
26 минут назад
Фастовский о ЦСКА и «Авангарде» в плей-офф КХЛ: «Будет настоящий мужской хоккей – много силовой борьбы, действия «кость в кость». Исход абсолютно непредсказуем»
42 минуты назад
Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
сегодня, 13:54
Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
сегодня, 13:37
Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
сегодня, 13:19
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
сегодня, 12:47
«Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
сегодня, 12:19
Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые выйдет в старте в матче НХЛ
сегодня, 11:40
Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
сегодня, 11:08
Рекомендуем