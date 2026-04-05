Рэддиш побил рекорд «Тампы» по голам за регулярку среди защитников – 21. 30-летний игрок с зарплатой 975 тысяч долларов в год обошел Хедмана и Бойла
Рэддиш побил рекорд «Тампы» по голам за регулярку среди защитников.
Защитник «Тампы» Даррен Рэддиш забросил шайбу в матче с «Бостоном» (3:1) и побил клубный рекорд по голам за регулярный чемпионат среди игроков обороны.
30-летний канадец отличился в 21-й раз и превзошел достижения Виктора Хедмана (20 голов в сезоне-2021/22) и Дэна Бойла (20, регулярка-2006/07).
Рэддиш проводит третий полный сезон в НХЛ. В текущем чемпионате на его счету 67 (21+46) очков в 69 матчах при полезности плюс 26 и среднем игровом времени 22:50.
Действующий контракт защитника со средней годовой зарплатой 975 тысяч долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
Хок с зп 950к делает рекорд франшизы ⚡⚡⚡
P.S. Он пойдет на выход. ЖББ ему много не даст.