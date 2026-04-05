  Рэддиш побил рекорд «Тампы» по голам за регулярку среди защитников – 21. 30-летний игрок с зарплатой 975 тысяч долларов в год обошел Хедмана и Бойла
Рэддиш побил рекорд «Тампы» по голам за регулярку среди защитников – 21. 30-летний игрок с зарплатой 975 тысяч долларов в год обошел Хедмана и Бойла

Рэддиш побил рекорд «Тампы» по голам за регулярку среди защитников.

Защитник «Тампы» Даррен Рэддиш забросил шайбу в матче с «Бостоном» (3:1) и побил клубный рекорд по голам за регулярный чемпионат среди игроков обороны.

30-летний канадец отличился в 21-й раз и превзошел достижения Виктора Хедмана (20 голов в сезоне-2021/22) и Дэна Бойла (20, регулярка-2006/07).

Рэддиш проводит третий полный сезон в НХЛ. В текущем чемпионате на его счету 67 (21+46) очков в 69 матчах при полезности плюс 26 и среднем игровом времени 22:50.

Действующий контракт защитника со средней годовой зарплатой 975 тысяч долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
Что не говори.но умеет Купер и Тампа вроде бы из хлама сделать топ игроков.из АХЛовцев по сути. Это говорит о системе
Что не говори.но умеет Купер и Тампа вроде бы из хлама сделать топ игроков.из АХЛовцев по сути. Это говорит о системе
И мы знаем, у кого он подсмотрел эту систему
Что не говори.но умеет Купер и Тампа вроде бы из хлама сделать топ игроков.из АХЛовцев по сути. Это говорит о системе
Да потому что не все там в АХЛ, как кстати и в нашей КХЛ, да даже в ВХЛ, поленья. Просто так пошла карьера через одно место видимо в молодости, уж не знаю конкретно историю Рэддиша. А тут дали шанс и у него пошло, значит мастерства там хватало и до того, в 28 лет ничему уже не научишься толком. Кстати вон на нашего Гаврикова посмотри, он много играл сразу в НХЛ по времени 20+, но вообще не давали большинства, в принципе, ни в Коламбусе, ни в ЛА, ни в НиР по началу сезона. А сейчас вполне себе играет и очень даже неплохо, тоже 30-ть лет мужчине. Не могут же в этом возрасте открыться атакующие чакры, просто тренера не разглядели или даже не пытались, типа и так хорошо играет по заданию и на том спасибо, кстати очки например в равных он неплохо набирал.
Вот что делают с человеком хлеб и вода животворящие)))
Хок с зп 950к делает рекорд франшизы ⚡⚡⚡
Вот что делают с человеком хлеб и вода животворящие))) Хок с зп 950к делает рекорд франшизы ⚡⚡⚡
Я так понял ему еще и маленько колбаски с икрой захотелось?))
Я так понял ему еще и маленько колбаски с икрой захотелось?))
Челу тридцатник, впереди контракт жизни. Выпал шанс и Раддиш его использовал на все 💯 %. Красавчик.
P.S. Он пойдет на выход. ЖББ ему много не даст.
Рэддиш и в обороне очень хорош. За 900к играет на 10 млн
Рэдтш конечно огромная удача для Тампы, но и игроку повезло что попал в такую команду и к такому тренеру.
Интересно сможет он дальше поддерживать такой или хотя бы почти такой уровень игры и в дальнейшем. Или это аномалия и он превратится в тыкву
Тампе через год ещё и Кучерова переподписывать
Тампе через год ещё и Кучерова переподписывать
Город продадут, Куча оставят))
Город продадут, Куча оставят))
до кучи - ещё и Васю, много там в платёжке останется?
Просто так обстоятельства сложились, что больше нет топовых защитников, плюс Рэддиш воспользовался своим шансом
Нормально Куч его прокачал ))
Интересно какой ему контракт дадут
Интересно какой ему контракт дадут
10 любая команда
Интересно какой ему контракт дадут
Как Сергачеву, а потом обменяют ))
Да ну какие 10. Из 21 шайбы 14 он непосредственно с паса Кучерова забивал. Хороший защитник, да. Но Куч кого угодно прокачает в своём звене.
Да ну какие 10. Из 21 шайбы 14 он непосредственно с паса Кучерова забивал. Хороший защитник, да. Но Куч кого угодно прокачает в своём звене.
Вы уж тоже не утрируйте. С паса то Кучерова, но, как правило, от синей линии.
Да ну какие 10. Из 21 шайбы 14 он непосредственно с паса Кучерова забивал. Хороший защитник, да. Но Куч кого угодно прокачает в своём звене.
Богосяну не подфартило, не поиграл видимо с Кучеровым в пятерке (и многие другие до Рэддиша))
