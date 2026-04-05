  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
2

Юрзинов о «Металлурге»: «Магнитогорск системно развивается во благо российского хоккея. Связка Бирюков – Разин стабильно работает»

Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов поделился мнением об успехах клубов из Магнитогорска в текущих российских турнирах.

– Владимир Владимирович, что для себя отметили в ходе первого раунда плей-офф?

– Отметил группу команд, которая добивается результата и определяет моду строительства в КХЛ, во всем нашем хоккее.

– О ком речь?

– Самый яркий пример – Магнитогорск. Команда этого города стала чемпионом регулярного турнира, это серьезное достижение по итогам шестимесячного марафона, которое у нас не всегда должным образом оценивается. И эта же команда уверенно прошла первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина.

Но для меня очень важно, что Магнитогорск – это не только КХЛ. В ВХЛ в розыгрыше Кубка Петрова «Магнитка» столь же уверенно преодолела первый раунд, а в МХЛ «Стальные Лисы» в серии с соседями из Челябинска тоже впереди.

То есть Магнитогорск развивается системно – во благо всего российского хоккея. И совсем не случайно каждый год «Металлург» получает из своих дочерних команд готовых воспитанников.

Плюс у «Металлурга» вполне понятная кадровая политика – приобретаются игроки определенного стиля, под тренера. Главный руководитель системы не ошибается, выбранная им связка Бирюков – Разин стабильно работает, – сказал Юрзинов.

Никита Щитов: «Разин не оскорблял судей, говорил по факту. А у нас сразу штраф. Это неправильно! Почему про арбитров нельзя ничего говорить? Они что, неприкасаемые?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoЕвгений Бирюков
logoМХЛ
logoВладимир Юрзинов
logoАндрей Разин
logoМагнитка
logoСтальные Лисы
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoВХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Примазался к чужой системе, своя с Ромой не сработала, денег видимо не хватило
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
