Юрзинов о «Металлурге»: «Магнитогорск системно развивается во благо российского хоккея. Связка Бирюков – Разин стабильно работает»
Трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов поделился мнением об успехах клубов из Магнитогорска в текущих российских турнирах.
– Владимир Владимирович, что для себя отметили в ходе первого раунда плей-офф?
– Отметил группу команд, которая добивается результата и определяет моду строительства в КХЛ, во всем нашем хоккее.
– О ком речь?
– Самый яркий пример – Магнитогорск. Команда этого города стала чемпионом регулярного турнира, это серьезное достижение по итогам шестимесячного марафона, которое у нас не всегда должным образом оценивается. И эта же команда уверенно прошла первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина.
Но для меня очень важно, что Магнитогорск – это не только КХЛ. В ВХЛ в розыгрыше Кубка Петрова «Магнитка» столь же уверенно преодолела первый раунд, а в МХЛ «Стальные Лисы» в серии с соседями из Челябинска тоже впереди.
То есть Магнитогорск развивается системно – во благо всего российского хоккея. И совсем не случайно каждый год «Металлург» получает из своих дочерних команд готовых воспитанников.
Плюс у «Металлурга» вполне понятная кадровая политика – приобретаются игроки определенного стиля, под тренера. Главный руководитель системы не ошибается, выбранная им связка Бирюков – Разин стабильно работает, – сказал Юрзинов.
