Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф – 1831. 40-летний форвард обошел Сакика, рекорд у Гретцки – 3237 баллов

Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:2) и вышел на девятое место в истории лиги по результативным действиям с учетом плей-офф.

На счету 40-летнего форварда стало 1831 (1005+826) очко за 1729 игр. Он обошел Джо Сакика, в активе которого 1829 (709+1120) баллов.

Рекорд по этому показателю у Уэйна Гретцки – 3237 (1016+2221) очков за 1694 матча. За ним располагаются Марк Мессье (2181), Яромир Ягр (2122), Горди Хоу (2010), Сидни Кросби (1957), Рон Фрэнсис (1941), Стив Айзерман (1940) и Марио Лемье (1895).

🔥 В НХЛ мощнейшая заруба за плей-офф! Расклады на конец регулярки