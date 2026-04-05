  • Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф – 1831. 40-летний форвард обошел Сакика, рекорд у Гретцки – 3237 баллов
Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф – 1831. 40-летний форвард обошел Сакика, рекорд у Гретцки – 3237 баллов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:2) и вышел на девятое место в истории лиги по результативным действиям с учетом плей-офф.

На счету 40-летнего форварда стало 1831 (1005+826) очко за 1729 игр. Он обошел Джо Сакика, в активе которого 1829 (709+1120) баллов.

Рекорд по этому показателю у Уэйна Гретцки – 3237 (1016+2221) очков за 1694 матча. За ним располагаются Марк Мессье (2181), Яромир Ягр (2122), Горди Хоу (2010), Сидни Кросби (1957), Рон Фрэнсис (1941), Стив Айзерман (1940) и Марио Лемье (1895).

🔥 В НХЛ мощнейшая заруба за плей-офф! Расклады на конец регулярки

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Хорошо выглядела бы формулировка "до рекорда Гретцки 1408 баллов".
Ответ Michael1969
Комментарий удален модератором
Ответ Michael1969
Регулярка по голам за Овечкиным, он 1-й. Уэйн Гретцки 2-й. И это хорошо.
Как же все таки крут Уэйн
Ответ Maksmyrza
и это еще мягко сказано😬✌️😬
Ответ Maksmyrza
И какая же всё-таки колоссальная разница между Уэйном и Ови. Как бы не натягивали эту тему мнимого соперничества
Статистика Гретцки это как прикол какой-то. Это насколько круче всех он был в своем прайме.
Ответ Александр Колосов
именнг на столько😬
представте что на отрезке 80-90 он привозил условному 2му месту 80 очков каждый сезон😬✌️
Ответ Александр Колосов
Да-да, время было такое. В то время Ови заткнул его за пояс. Гретцки очень повезло с читерным Эдмонтоном, сейчас бы столько звёзд в его команде не было, не было бы столько аистов и голов. Просто родился в удачное время.
А тем временем Вашингтон по потерянным очкам сравнялся с Айлендерс, борьба за ПО впереди, а там, возможно, завершающая дуэль Ови и Сида!
Ответ stas291993@mail.ru
Малкина и Ови
Ответ stas291993@mail.ru
Только по потерянным Вашей и Айлендерс еще 4 команды опережают. Так что пока сомнительно.
Гретцки конечно в космосе
Ответ krupin82
Это точно, смотрел видео чел едет в с вою зону и отдаёт с неудобной пас на выход 1 в 1 фантастика !!!
Величайший хоккеист 21 века !
Ответ Vakhore
А Кросби что, в сторонке курит?
Ответ Vakhore
Она даже не лучше Кучерова 😂
Если из этого списка вынести за скобки Горди Хоу, крайний нападающий который играл до 52, то остальные будут центрами, которые провели великие и долгие карьеры. Может Лемье относительно рано закончил. Быть в этой компании крайнему нападающему, признак исторической карьеры.
Ответ KV
Ну Яромир Ягр же ещё!:)
марио то можно обходить если продлится. вполне
как Гретцки смог забить 1000+ голов нам недавно показали, но как при этом ещё 2000+ передач - это что-то нереальное. у кого-то есть объяснение?
Ответ Slaven_Bilic
Комментарий скрыт
Ответ Slaven_Bilic
До прихода советского хоккея в Америке играли в жёсткий , прямолинейный , примитивный хоккей .
Грецкий на этом фоне был самый советский хоккеист - с нестандартным мышлением , что ставило других в тупик . Хоккей был раньше другой .
Думается, что вэтом списке, у лемье меньше всех игр, причем существенно.
Материалы по теме
Ягр про Овечкина и Кросби: «Играть так долго и оставаться эффективными – это дар. Люди этого не понимают. Приспосабливаться к ситуации, подстраиваться под изменения – это талант»
1 апреля, 18:09
Кросби вышел на 3-е место в истории НХЛ по играм с 2+ очками (514). Больше их только у Гретцки и Ягра
31 марта, 03:40
Овечкин делит 5-е место в истории НХЛ с Фрэнсисом по очкам в гостевых матчах (820). Выше идут Гретцки, Мессье, Ягр и Айзерман, Кросби – 8-й
29 марта, 08:45
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Торпедо», «Динамо» Минск против «Ак Барса»
55 минут назадLive
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
сегодня, 13:02
Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
сегодня, 12:05
Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»
сегодня, 11:53
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
сегодня, 11:21
Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»
сегодня, 10:57
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
сегодня, 10:21Видео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»
сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Дано о Демидове: «60 очков в столь юном возрасте – скоро играть с ним будет честью. Один из самых выдающихся игроков, которых я видел»
3 минуты назад
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Не уверен, что он знает, чего хочет, я его полностью понимаю. Пойдем тем путем, который нам представится»
26 минут назад
Фастовский о ЦСКА и «Авангарде» в плей-офф КХЛ: «Будет настоящий мужской хоккей – много силовой борьбы, действия «кость в кость». Исход абсолютно непредсказуем»
42 минуты назад
Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
сегодня, 13:54
Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
сегодня, 13:37
Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
сегодня, 13:19
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
сегодня, 12:47
«Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
сегодня, 12:19
Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые выйдет в старте в матче НХЛ
сегодня, 11:40
Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
сегодня, 11:08
Рекомендуем