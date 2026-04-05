«Юта» вызвала Симашева из АХЛ. Уигар и Макбэйн выбыли из-за травм

«Юта» вызвала Симашева из АХЛ.

«Юта » вызвала из фарм-клуба защитника Дмитрия Симашева . В этом сезоне 21-летний россиянин провел в НХЛ 25 матчей и набрал 1 (0+1) очко, в АХЛ – 40 игр и 35 (8+27) баллов.

Симашев заменит в составе Маккензи Уигара , который пропустит несколько дней из-за повреждения верхней части тела.

Отмечается, что на несколько недель из-за травмы нижней части тела выбыл нападающий Джек Макбэйн , в активе которого 25 (9+16) очков в 75 матчах сезона при полезности плюс 11.

