Каменев хочет продолжить карьеру в Северной Америке. Форвард ЦСКА пропустил сезон из-за положительной пробы на мельдоний (Дарья Тубольцева)
По информации журналистки Дарьи Тубольцевой, форвард ЦСКА Владислав Каменев собирается продолжить карьеру в Северной Америке.
29-летний нападающий пропустил сезон в FONBET КХЛ из-за нарушения антидопинговых правил. Сообщалось, что в его организме обнаружили мельдоний.
Действующее соглашение Каменева с ЦСКА рассчитано до 31 мая 2026 года. В чемпионате-2024/25 он набрал 26 (10+16) очков в 63 матчах при полезности минус 4.
Морозов о допинг-деле Каменева: «Владислав обратился к адвокатам, они пытаются выяснить, как запрещенная добавка попала в его организм. Процесс небыстрый, но работа идет»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дарьи Тубольцевой
14 комментариев
Видимо юристы сказали, что для КХЛ уже не отмажется… читал про мельдоний, так и не понял в чем суть допинга, если его функция просто в укреплении сердечной мышцы.
Он в КХЛ не особо тянул в последних сезонах, куда ему за океан. Если только АХЛ
В АХЛ он суперзвездой будет. Но, зарпоата маленкая. Почему не в Европу? В Германии, Швейцарии платят неплохо.
В Европе действует дисквал РУСАДА. В АХЛ/НХЛ нет
