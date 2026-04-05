Каменев хочет продолжить карьеру в Северной Америке. Форвард ЦСКА пропустил сезон из-за положительной пробы на мельдоний (Дарья Тубольцева)

Форвард ЦСКА Каменев хочет продолжить карьеру в Северной Америке.

По информации журналистки Дарьи Тубольцевой, форвард ЦСКА Владислав Каменев собирается продолжить карьеру в Северной Америке.

29-летний нападающий пропустил сезон в FONBET КХЛ из-за нарушения антидопинговых правил. Сообщалось, что в его организме обнаружили мельдоний.

Действующее соглашение Каменева с ЦСКА рассчитано до 31 мая 2026 года. В чемпионате-2024/25 он набрал 26 (10+16) очков в 63 матчах при полезности минус 4.

Морозов о допинг-деле Каменева: «Владислав обратился к адвокатам, они пытаются выяснить, как запрещенная добавка попала в его организм. Процесс небыстрый, но работа идет»