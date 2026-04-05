Бобровский – 14-й вратарь с 21 000+ сэйвов в регулярках НХЛ. Учет ведется с сезона-1955/56, рекорд у Бродера (28 928)

Сергей Бобровский делит 13-е место в истории НХЛ по числу сэйвов – 21 003.

37-летний россиянин отразил 13 из 19 бросков по своим воротам в матче с «Питтсбургом» (4:9), после чего был заменен.

У него теперь 21 003 отраженных броска за все время карьеры в лиге (в рамках регулярок). По числу сэйвов он делит 13-е место в лиге с Шоном Бурком.

Выше идут Мартин Бродер (28 928), Роберто Луонго (28 409), Марк-Андре Флери (27 188), Патрик Руа (25 800), Тони Эспозито (24 761), Кертис Джозеф (24 279), Хенрик Лундквист (23 509, рекорд для европейцев), Эд Белфор (22 433), Джон Ванбисбрук (22 203), Райан Миллер (21 665), Грант Фюр (21 615) и Жиль Мелош (21 138).

Среди действующих вратарей второе место занимает Джонатан Куик («Рейнджерс», 20 315, 15-й результат в истории).

Среди россиян – Николай Хабибулин (20 258, 16-й результат в истории).

Отметим, что официальная статистика бросков ведется лигой с сезона-1955/56.