«Лос-Анджелес» сыграл 31 овертайм в сезоне НХЛ – рекорд лиги. У «Кингс» 12 побед и 19 поражений за пределами основного времени
«Лос-Анджелес» сыграл 31 овертайм в сезоне НХЛ – рекорд лиги.
«Лос-Анджелес» одолел «Торонто» (7:6 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
31 из 76 матчей «Кингс» в этом сезоне дошли до овертайма – это новый рекорд лиги за одну регулярку.
Калифорнийцы одержали 12 побед за пределами основного времени (8 – в овертайме, 4 – по буллитам) и потерпели 19 поражений (10 – в овертайме, 9 – по буллитам).
С 81 очком в 76 играх «короли» идут на 9-м месте в Западной конференции. Они уступают «Нэшвиллу» в гонке за вторую позицию wild card из-за меньшего числа побед в основное время (19 против 26).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Когда-то для таких команд и было введено правило трёх очков за победу: одни выгрызают, рискуют, а другие вату катают.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем