«Лос-Анджелес» сыграл 31 овертайм в сезоне НХЛ – рекорд лиги. У «Кингс» 12 побед и 19 поражений за пределами основного времени

«Лос-Анджелес» сыграл 31 овертайм в сезоне НХЛ – рекорд лиги.

«Лос-Анджелес » одолел «Торонто » (7:6 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

31 из 76 матчей «Кингс» в этом сезоне дошли до овертайма – это новый рекорд лиги за одну регулярку.

Калифорнийцы одержали 12 побед за пределами основного времени (8 – в овертайме, 4 – по буллитам) и потерпели 19 поражений (10 – в овертайме, 9 – по буллитам).

С 81 очком в 76 играх «короли» идут на 9-м месте в Западной конференции. Они уступают «Нэшвиллу» в гонке за вторую позицию wild card из-за меньшего числа побед в основное время (19 против 26).