Малкин про 1400 очков в НХЛ: «Потрясающее число. И это все за одну команду – огромное достижение. Мне нравится играть за «Питтсбург»
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о достижении отметки 1400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ после матча с «Флоридой» (9:4).
39-летний россиянин сделал хет-трик и прибавил результативную передачу. Теперь у него 1403 (532+871) очка в 1266 играх.
«Потрясающее число, безусловно. И это все за одну команду – огромное достижение. Мне нравится играть за «Питтсбург».
Сейчас у нас отличный коллектив. Сегодня мы старались изо всех сил. Очки для нас очень важны, победа важна, потому что это очень много для нас значит. Мы боремся за выход в плей-офф», – сказал Малкин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
может без него был бы легендой клуба типа Аризоны или Баффало откуда вовремя и благополучно свалил Айкел.
а так, и не поймёшь
все равно конечно молодец!
и продолжает, и останется таким.
но при нём всегда Сид.)