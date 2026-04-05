Малкин про 1400 очков в НХЛ: «Потрясающее число. И это все за одну команду – огромное достижение. Мне нравится играть за «Питтсбург»

Евгений Малкин: 1400 очков в НХЛ – потрясающее число, и все это за одну команду.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин высказался о достижении отметки 1400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ после матча с «Флоридой» (9:4).

39-летний россиянин сделал хет-трик и прибавил результативную передачу. Теперь у него 1403 (532+871) очка в 1266 играх.

«Потрясающее число, безусловно. И это все за одну команду – огромное достижение. Мне нравится играть за «Питтсбург».

Сейчас у нас отличный коллектив. Сегодня мы старались изо всех сил. Очки для нас очень важны, победа важна, потому что это очень много для нас значит. Мы боремся за выход в плей-офф», – сказал Малкин.