  Малкин про 1400 очков в НХЛ: «Потрясающее число. И это все за одну команду – огромное достижение. Мне нравится играть за «Питтсбург»
Малкин про 1400 очков в НХЛ: «Потрясающее число. И это все за одну команду – огромное достижение. Мне нравится играть за «Питтсбург»

Евгений Малкин: 1400 очков в НХЛ – потрясающее число, и все это за одну команду.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о достижении отметки 1400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ после матча с «Флоридой» (9:4). 

39-летний россиянин сделал хет-трик и прибавил результативную передачу. Теперь у него 1403 (532+871) очка в 1266 играх. 

«Потрясающее число, безусловно. И это все за одну команду – огромное достижение. Мне нравится играть за «Питтсбург». 

Сейчас у нас отличный коллектив. Сегодня мы старались изо всех сил. Очки для нас очень важны, победа важна, потому что это очень много для нас значит. Мы боремся за выход в плей-офф», – сказал Малкин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Я остаюсь я буду здесь жить
31 год Малкину ? ) Так и рекорд Гретцки побьет к концу карьеры ))
С тех пор как Малкин пришел в НХЛ, «Питтсбург» провел 1561 матч регулярного сезона и забил 4898 голов. В 54,4% этих голов (2665) участвовал либо Сид, либо Женя, несмотря на то, что как минимум один из этих двух игроков пропустили 450 игр (28,8% от всех игр), а оба вместе пропустили 72 игры.
спасибо и Сиду.
может без него был бы легендой клуба типа Аризоны или Баффало откуда вовремя и благополучно свалил Айкел.
а так, и не поймёшь
все равно конечно молодец!
Ага ну конечно.) Еще спасибо Флери.Летангу и тд.и тп.а нтчего что Женя при травмированном Сиде затащил команду к КС.за что коня и получил?
Малкин был всегда, вообще всегда неимоверно крут.
и продолжает, и останется таким.
но при нём всегда Сид.)
Я есть любить эту команду))) -кто в теме тот поймет
