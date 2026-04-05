Малкин с 3+1 и 1400-м очком в НХЛ в матче с «Флоридой» стал 1-й звездой дня в лиге. Также в тройку вошли Келлер с 3+1 и Кемпе с 2+2
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе с 4 (2+2) очками в матче с «Торонто» (7:6 ОТ).
Вторая звезда – форвард «Юты» Клейтон Келлер с 4 (3+1) очками в матче с «Ванкувером» (7:4).
Первая звезда – форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин с 4 (3+1) очками в матче с «Флоридой» (9:4). Сегодня 39-летний россиянин достиг отметки 1400 баллов в регулярках лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
