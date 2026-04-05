Демидов – 7-й новичок в истории «Монреаля» с 60+ очками за сезон. Рекорд у Далина и Матса Нэслунда (по 71)

Иван Демидов – 7-й новичок в истории «Монреаля» с 60+ очками за сезон.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3 Б).

На счету 20-летнего россиянина стало 60 (17+43) очков в 76 играх при полезности «+6».

Он стал 7-м новичком в истории «Канадиенс», достигшим отметки 60 баллов.

Рекорд делят шведские нападающие Матс Нэслунд (1982/83, 71 очко в 74 играх, 26+45) и Челль Далин (1985/86, 71 в 77, 32+39).

Отметим, что Нэслунд дебютировал в лиге в полных 23 года (по ходу сезона исполнилось 24), Далин – в 22.

Также в списке Лэйн Хатсон (2024/25, 66 в 82, 6+60 – рекорд среди защитников-новичков), Ги Лефлер (1971/72, 64 в 73, 29+35), Крис Челиос (1984/85, 64 в 74, 9+55) и Майкл Райдер (2003/04, 63 в 81, 25+38).