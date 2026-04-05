  • Демидов – 7-й новичок в истории «Монреаля» с 60+ очками за сезон. Рекорд у Далина и Матса Нэслунда (по 71)
Демидов – 7-й новичок в истории «Монреаля» с 60+ очками за сезон. Рекорд у Далина и Матса Нэслунда (по 71)

Иван Демидов – 7-й новичок в истории «Монреаля» с 60+ очками за сезон.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3 Б). 

На счету 20-летнего россиянина стало 60 (17+43) очков в 76 играх при полезности «+6».

Он стал 7-м новичком в истории «Канадиенс», достигшим отметки 60 баллов. 

Рекорд делят шведские нападающие Матс Нэслунд (1982/83, 71 очко в 74 играх, 26+45) и Челль Далин (1985/86, 71 в 77, 32+39). 

Отметим, что Нэслунд дебютировал в лиге в полных 23 года (по ходу сезона исполнилось 24), Далин – в 22. 

Также в списке Лэйн Хатсон (2024/25, 66 в 82, 6+60 – рекорд среди защитников-новичков), Ги Лефлер (1971/72, 64 в 73, 29+35), Крис Челиос (1984/85, 64 в 74, 9+55) и Майкл Райдер (2003/04, 63 в 81, 25+38). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
У Монреаля впервые за долгое время 5 игроков набрали больше 60 очков за сезон, Сузуки идет на 100, Кофилд на 90, Хатсон на 80, Слаф на 70, Демидов 60+
У Монреаля впервые за долгое время 5 игроков набрали больше 60 очков за сезон, Сузуки идет на 100, Кофилд на 90, Хатсон на 80, Слаф на 70, Демидов 60+
Тут более важно по моему мнению то что все эти игроки очень молоды.у Хабс шикарнейшая банда собирается
Тут более важно по моему мнению то что все эти игроки очень молоды.у Хабс шикарнейшая банда собирается
Банда то собирается, нл фактически одно звено - Слафковски, Кофилд, Сузуки. В минус Демидову можно пожалуй записать что свое звено с Капаненом и Ньюхуком он не может заставить играть. Сдерживать еще они могут, но не доминировать. С двух других спроса нет - они не заточены под набор очков и креатив, а Иван их не прокачивает и это не есть хорошо.
Догоняй Лефлера, неменьше будет легендой Монреаля если не стормозят с контрактами и тренарами
Догоняй Лефлера, неменьше будет легендой Монреаля если не стормозят с контрактами и тренарами
И с журналюгами
Нужен второй центр.
Ванька, - жми!
