Проворов забил 9-й гол в сезоне – «Виннипегу». У него 30 очков и «+17» в 77 играх

Иван Проворов забил 9-й гол в сезоне – «Виннипегу».

Защитник «Коламбуса » Иван Проворов стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (1:2).

На счету 29-летнего россиянина стало 30 (9+21) очков в 77 играх в текущем сезоне при полезности «+17». Он достиг отметки 30 очков в 7 из 10 своих сезонов в лиге.

Сегодня Проворов (22:29, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ и допустил 1 потерю.