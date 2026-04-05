Проворов забил 9-й гол в сезоне – «Виннипегу». У него 30 очков и «+17» в 77 играх
Иван Проворов забил 9-й гол в сезоне – «Виннипегу».
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:2).
На счету 29-летнего россиянина стало 30 (9+21) очков в 77 играх в текущем сезоне при полезности «+17». Он достиг отметки 30 очков в 7 из 10 своих сезонов в лиге.
Сегодня Проворов (22:29, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем