Макдэвид без очков в матче с «Вегасом», отрыв в гонке бомбардиров НХЛ сократился до 1 очка. У него 126 баллов против 125 у Кучерова и 122 у Маккиннона

Отрыв Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ сократился до 1 очка.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (1:5). 

29-летний канадец провел на льду 23:25 и 5 раз бросил по воротам, завершив встречу с полезностью «+1» и 2 потерями. 

В 77 играх в сезоне у него 126 (43+83) очков. Отрыв в гонке бомбардиров лиги сократился до 1 балла – на счету форварда «Тампы» Никиты Кучерова после гола в сегодняшнем матче с «Бостоном» (3:1) стало 125 (42+83) очков. 

На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон. После гола в ворота «Далласа» (2:0) у него 122 (51+71) балла в 74 играх. 

Отметим, что до конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 5 матчей, «Лайтнинг» – 6, «Эвеланш» – 7. 

В случае равенства очков первый критерий определения победителя – большее число заброшенных шайб, второй (в случае равенства по голам) – меньшее число проведенных игр. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
28 комментариев
Кучерову нужно включать режим Кучерова (3+)и забирать Арт. Верю!
Заруба мощная ожидается за Арт росс, с равными шансами у троих.
Сегодня на троих претендентов на Арт Росс аж две шайбы в пустые ворота и всё
Как-то несправедливо, что критерий меньшее число проведенных игр только на втором месте
Че то все трое притормозили к концу регулярки..
ну Кучер то пропускал игры, ход был космический, а так у Макдака выбыл Драйз, у Маккинона Макар)) набирать сложнее... у Макдака впереди 5 игр, у Кучера 6, у Маккинона 7
Так и Куч весь сезон играл без Поинта( у него 40 игр) Сиррели тоже 40-50 игр , Хедман вообще превратился в брус 30 игр и Макдона тоже пол сезона отсутствия, Ник Пол тоже то играет то нет , а как у Маков вылетает по одному их корешу из топ 5 , так сразу проблемы
Куч, делай!
Удачи и самое главное здоровья!
Куч один борется с 3 маками..... селебрини тоже мак)
Окучивает мак, получается;)
Когда в последний раз такая плотная гонка была из 3х бомбардиров?
2 года назад, Кучер 144, Маккинон 140, Макдак тож был рядом 132, но игр сыграл на 5 меньше
Комментарий удален пользователем
Я поэт, зовусь я Светик
От меня вам всем приветик
Я ни Лермонтов, ни Пушкин,
Я простой поэт 3,14здюшкин!
