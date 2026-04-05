«Вегас» выиграл 3 из 3 матчей при Торторелле, сегодня – 5:1 с «Эдмонтоном». Клуб приблизился к лидерам дивизиона – 86 очков против 87 у «Ойлерс» и «Анахайма»
В тройку звезд вошли форварды «Голден Найтс» Бретт Хауден (1+1, 1-я) и Джек Айкел (0+3, 3-я), а также вратарь Картер Харт, отразивший 31 из 32 бросков.
Победа стала для клуба из Невады 3-й подряд. После назначения Джона Тортореллы главным тренером вместо Брюса Кэссиди команда идет без поражений.
«Вегас» идет на 3-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 86 очками в 77 играх и отстает от «Эдмонтона» и «Анахайма» (по 87 в 77) на 1 балл. До конца регулярки всем командам осталось провести по 5 игр.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
13 комментариев
Тортс гений ?)
Взбодрил команду, что уж
А мне нравится Тортс и Кеневилль такие харизматические деды
тогда Анатолия Вассермана нужно назначить тренером какой-нибудь команды НХЛ. Вот, к примеру, Флориде должен подойти, харизма аж до пупа будет у нового наставника.
Половина комментариев от 2 мазутных
Харт играл у Тортса в Филе?
Лучший сезон выдавал пока его лига не убрала. Собственно из-за этого Филадельфия тогда пролетела мимо плей-офф
Развалит запад
