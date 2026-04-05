«Вегас» выиграл 3 из 3 матчей при Торторелле, сегодня – 5:1 с «Эдмонтоном». Клуб приблизился к лидерам дивизиона – 86 очков против 87 у «Ойлерс» и «Анахайма»

«Вегас» обыграл «Эдмонтон» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

В тройку звезд вошли форварды «Голден Найтс» Бретт Хауден (1+1, 1-я) и Джек Айкел (0+3, 3-я), а также вратарь Картер Харт, отразивший 31 из 32 бросков.

Победа стала для клуба из Невады 3-й подряд. После назначения Джона Тортореллы главным тренером вместо Брюса Кэссиди команда идет без поражений.

«Вегас » идет на 3-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 86 очками в 77 играх и отстает от «Эдмонтона » и «Анахайма » (по 87 в 77) на 1 балл. До конца регулярки всем командам осталось провести по 5 игр.