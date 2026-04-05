Гридин набрал 1+1 в матче с «Анахаймом». У 20-летнего форварда «Калгари» 17 очков в 32 играх в дебютном сезоне в НХЛ
Матвей Гридин набрал 1+1 в матче с «Анахаймом».
Форвард «Калгари» Матвей Гридин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:3).
На счету 20-летнего россиянина стало 17 (6+11) очков в 32 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 9».
Сегодня Гридин (14:02, «+2») реализовал 1 из 3 бросков в створ и сделал 1 блок.
Напомним, что в своем первом сезоне на взрослом уровне Матвей также выступал в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» – 30 (10+20) очков в 37 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Хороший дебютный сезон. На следующий сезон будет в топ 6.
Хороший дебютный сезон. На следующий сезон будет в топ 6.
В топ-3
Приятно наблюдать за парнем. Работает и иногда очки набирает. Данные хорошие и по катанию неплох и физика и голова на месте. И все это в очень симпатичной для меня команде. Никогда прямо не болел за Калгари, да вообще за конкретные клубы скорее за команды которые собирались в клубах, но Калгари всегда цеплял в любом составе. И потому что с них начал Нхл интересоваться когда они КС выиграли и потому что команда самая не мажорная в НХЛ. Никаких тебе суперпроспектов, шумихи и танкований. Ребята честно строят хорошие команды из того что могут взять на драфте и вот Гридин пока выглядит удачей
