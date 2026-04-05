Гридин набрал 1+1 в матче с «Анахаймом». У 20-летнего форварда «Калгари» 17 очков в 32 играх в дебютном сезоне в НХЛ

Матвей Гридин набрал 1+1 в матче с «Анахаймом».

Форвард «Калгари» Матвей Гридин забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (5:3).

На счету 20-летнего россиянина стало 17 (6+11) очков в 32 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 9».

Сегодня Гридин (14:02, «+2») реализовал 1 из 3 бросков в створ и сделал 1 блок.

Напомним, что в своем первом сезоне на взрослом уровне Матвей также выступал в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» – 30 (10+20) очков в 37 играх.