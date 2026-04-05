  • Кросби вышел на 7-е место по очкам в истории НХЛ (1756), опередив Айзермана. До идущего 6-м Дионна – 15 баллов
Сидни Кросби вышел на 7-е место по очкам в истории НХЛ (1756).

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (9:4). 

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца 69 (28+41) баллов в 65 играх. 

За карьеру в рамках регулярок – 1756 (653+1103) очков в 1417 матчах. 

Кросби вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Стива Айзермана (1755 в 1514). 

Выше идут Уэйн Гретцки (2857 в 1487), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731) и Марсель Дионн (1771 в 1348). 

Напомним, что действующий контракт Сидни с «Пингвинс» рассчитан еще на один сезон. 

Кросби набрал 1756 очков за «Питтсбург» и вышел на 2-е место по результативности за один клуб, обойдя Айзермана. Рекорд у Хоу – 1809 баллов за «Детройт»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Доиграет до второго в истории на несколько лет, а потом останется третим надолго, колорадский мак не дотянет
Да, до 2-го места - 165 очков. Может набрать в течение 2х сезонов.
В принципе, может замахнуться и на рубеж 2 000+ очков, если поиграет еще 3-4 сезона
3 сезона ему хватит что бы дойти до 2000
Лучшие бомбардиры НХЛ за всё время (в скобках в среднем за игру):

1. Гретцки - 2857 (1.92)
2. Ягр - 1921 (1.11)
3. Мессье - 1887 (1.07)
4. Хоу - 1850 (1.05)
5. Фрэнсис - 1798 (1.04)
6. Дионн - 1771 (1.31)
7. Кросби - 1756 (1.24)
8. Айзерман - 1755 (1.16)
9. Лемье - 1723 (1.88)
10. Овечкин - 1684 (1.07)
Ечли бы не прубость Гудаса то Кросби догнал бы Френсиса уже в этом сезоне! Обидно!
Не догнал бы. 42 очка разницы, примерно 40 игр, Сид столько не пропустил
Обиднее всего было когда он сотряс получил на рекордную серию шел 41 игра 32 шайбы 66 очков, 25 матчевая результативная серия. 100% Харт, Арт Рос и даже Морис был его, потому что там даже близко у него не было конкурентов. Перри забил 50 шайб за весь сезон и выиграл Ришара, но за те же 41 игру у него было всего 20 шайб, у Кросби было уже 32 за 41 игру , так же Седин 104 очка за 82 игры выиграл Арта, тут вообще без вариантов, вдобавок ещё и Тед спокойно ушел к Сиду, но увы.
Кросби до окончания своего контракта в конце следующего сезона, если не будет травм серьезных, лучше вообще никаких, должен Фрэнсиса обходить на лайте и становиться пятым, а дальше уже не понятно, какие будут планы у капитана клуба и сборной Канады на свое будущее…
Он говорил что еще на следующих ОИ хочет сыграть, следит за собой, своей формой, и только травмы могут ему помешать взять 2000.
Команда сейчас не плохая собралась, плюс еще игроки подтянуться, Чинахов золото сейчас для пингвинов молодой игрок, Манта пик карьеры, фундамент есть, и на это лето будут собирать новичков. Кросби в свое время пропустил много, сейчас будет отыгрывать, еще года три точно будет играть.
Да, тоже слышал про следующую Олимпиаду и его желание, по игре он ещё вполне тянет и выглядит будь здоров, главное, чтобы травмы не подвели, всё таки у Сида были моменты, когда он прилично пропускал, сейчас бы был гораздо выше в плане личной статистики, да и в Питтсбурге можно сейчас попробовать что-то с командой в плане подняться выше по плей-офф, а там видно будет, выглядят они в этом сезоне очень прилично. В общем я только «ЗА», если он сможет отыграть все эти годы до Олимпиады, да ещё и выведет сборную Канады в качестве капитана, будет вообще шедеврально)
