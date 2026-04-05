Кросби вышел на 7-е место по очкам в истории НХЛ (1756), опередив Айзермана. До идущего 6-м Дионна – 15 баллов

Сидни Кросби вышел на 7-е место по очкам в истории НХЛ (1756).

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (9:4).

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца 69 (28+41) баллов в 65 играх.

За карьеру в рамках регулярок – 1756 (653+1103) очков в 1417 матчах.

Кросби вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Стива Айзермана (1755 в 1514).

Выше идут Уэйн Гретцки (2857 в 1487), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731) и Марсель Дионн (1771 в 1348).

Напомним, что действующий контракт Сидни с «Пингвинс» рассчитан еще на один сезон.

Кросби набрал 1756 очков за «Питтсбург» и вышел на 2-е место по результативности за один клуб, обойдя Айзермана. Рекорд у Хоу – 1809 баллов за «Детройт»