Кросби вышел на 7-е место по очкам в истории НХЛ (1756), опередив Айзермана. До идущего 6-м Дионна – 15 баллов
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (9:4).
В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца 69 (28+41) баллов в 65 играх.
За карьеру в рамках регулярок – 1756 (653+1103) очков в 1417 матчах.
Кросби вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Стива Айзермана (1755 в 1514).
Выше идут Уэйн Гретцки (2857 в 1487), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731) и Марсель Дионн (1771 в 1348).
Напомним, что действующий контракт Сидни с «Пингвинс» рассчитан еще на один сезон.
Кросби набрал 1756 очков за «Питтсбург» и вышел на 2-е место по результативности за один клуб, обойдя Айзермана. Рекорд у Хоу – 1809 баллов за «Детройт»
В принципе, может замахнуться и на рубеж 2 000+ очков, если поиграет еще 3-4 сезона
1. Гретцки - 2857 (1.92)
2. Ягр - 1921 (1.11)
3. Мессье - 1887 (1.07)
4. Хоу - 1850 (1.05)
5. Фрэнсис - 1798 (1.04)
6. Дионн - 1771 (1.31)
7. Кросби - 1756 (1.24)
8. Айзерман - 1755 (1.16)
9. Лемье - 1723 (1.88)
10. Овечкин - 1684 (1.07)
Команда сейчас не плохая собралась, плюс еще игроки подтянуться, Чинахов золото сейчас для пингвинов молодой игрок, Манта пик карьеры, фундамент есть, и на это лето будут собирать новичков. Кросби в свое время пропустил много, сейчас будет отыгрывать, еще года три точно будет играть.