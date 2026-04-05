Демидов забил 17-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси» и первым из новичков набрал 60 очков. Он сыграл 20:40 – личный рекорд в НХЛ

Иван Демидов забил 17-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Монреаля » Иван Демидов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси » (4:3 Б).

На счету 20-летнего россиянина стало 60 (17+43) очков в 76 играх при полезности «+6». Он стал первым новичком, достигшим этой отметки в текущем сезоне лиги. Текущая результативная серия – 5 игр (2+4 на отрезке).

Сегодня Демидов (20:40 – личный рекорд в лиге, 6:51 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». Он реализовал 1 из 4 бросков в створ, статистика потерь и перехватов – 1:1.

Также Иван получил малый штраф в первом периоде и забил свой буллит в послематчевой серии.