  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Демидов забил 17-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси» и первым из новичков набрал 60 очков. Он сыграл 20:40 – личный рекорд в НХЛ
Видео
12

Демидов забил 17-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси» и первым из новичков набрал 60 очков. Он сыграл 20:40 – личный рекорд в НХЛ

Иван Демидов забил 17-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3 Б). 

На счету 20-летнего россиянина стало 60 (17+43) очков в 76 играх при полезности «+6». Он стал первым новичком, достигшим этой отметки в текущем сезоне лиги. Текущая результативная серия – 5 игр (2+4 на отрезке). 

Сегодня Демидов (20:40 – личный рекорд в лиге, 6:51 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». Он реализовал 1 из 4 бросков в створ, статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Также Иван получил малый штраф в первом периоде и забил свой буллит в послематчевой серии. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoИван Демидов
logoМонреаль
logoНью-Джерси
logoНХЛ
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
меньше очка за игру, каких-то сумасшедших розыгрышей давно не было видно, еще и минус схватил сегодня. А игровое время растет, тренер доволен. Парадокс?

Парадокс, если не видеть как он отрабатывает у бортов и в защите. Тут такое дело. Когда тебя выпускают отобрать шайбу у соперника, какой-то хайлайт сделать очень трудно. С большой долей вероятности ты либо её не отберешь и хайлайт сделают на тебе, либо отберешь, наешься и поедешь на смену. После чего на площадку выскочит свеженький Кофилд забивать свою 50-ю шайбу в сезоне. Но проблема в том, что только так и можно выиграть в хоккей. Вот Демидов и выигрывает.
Ответ Rikishi
меньше очка за игру, каких-то сумасшедших розыгрышей давно не было видно, еще и минус схватил сегодня. А игровое время растет, тренер доволен. Парадокс? Парадокс, если не видеть как он отрабатывает у бортов и в защите. Тут такое дело. Когда тебя выпускают отобрать шайбу у соперника, какой-то хайлайт сделать очень трудно. С большой долей вероятности ты либо её не отберешь и хайлайт сделают на тебе, либо отберешь, наешься и поедешь на смену. После чего на площадку выскочит свеженький Кофилд забивать свою 50-ю шайбу в сезоне. Но проблема в том, что только так и можно выиграть в хоккей. Вот Демидов и выигрывает.
Вот тут ты прав. Демидов выматывает соперника и Кофилд выскакивает на усталых которые не едут на смену пока он не забьет. Потом смена и опять против свежих соперников выпускают Демидова и он опять их истощает... .. .
Ответ Rikishi
меньше очка за игру, каких-то сумасшедших розыгрышей давно не было видно, еще и минус схватил сегодня. А игровое время растет, тренер доволен. Парадокс? Парадокс, если не видеть как он отрабатывает у бортов и в защите. Тут такое дело. Когда тебя выпускают отобрать шайбу у соперника, какой-то хайлайт сделать очень трудно. С большой долей вероятности ты либо её не отберешь и хайлайт сделают на тебе, либо отберешь, наешься и поедешь на смену. После чего на площадку выскочит свеженький Кофилд забивать свою 50-ю шайбу в сезоне. Но проблема в том, что только так и можно выиграть в хоккей. Вот Демидов и выигрывает.
Его используют в разных аспектах, или Иваном просто затыкают дыры, не на это мы рассчитывали, если сам Иван хочет играть в 1 звене, то не дадут, там есть кому забивать, кто думал, что малыш Коуфилд полтинник забьёт? Значит есть шанс подвинуть его в следующем сезоне, так как за ним начнут внимательнее играть, и тут если Сан Луи не глупый тренер, у него появится вариативность, Иван доказал своей игрой, что является универсальным хоккеистом, в отличие от того же Коуфилда, чистого снайпера дриблера, если так пойдёт и дальше, то Иван станет одним из универсальных игроков в команде, который и отбирать может, у бортов побороться, здорово читает игру, всегда держит голову высоко , видит всю площадку.
Среди наших в 20 лет:
1. Овечкин - 106 в 81
2. Ковальчук 87 в 81
3. Малкин 85 в 78
4. Буре - 60 в 65
Ответ Evincive
Среди наших в 20 лет: 1. Овечкин - 106 в 81 2. Ковальчук 87 в 81 3. Малкин 85 в 78 4. Буре - 60 в 65
Мичков? (26+37)63
А парень то физически все мощнее. Зашёл на Нхл ком, а у него оказывается 185 рост и 87 вес. Как бы уже габариты вполне себе Нхл.
Есть 60 очков! Ване бы еще успеть очков набрать, было бы неплохо, 6 матчей осталось до конца регулярки.
Ответ утиный пляжик
Есть 60 очков! Ване бы еще успеть очков набрать, было бы неплохо, 6 матчей осталось до конца регулярки.
Один бонус есть, нужно еще 20 голов выбить для второго
Ответ Mike20051
Один бонус есть, нужно еще 20 голов выбить для второго
Уже ничего не надо. Там максимум их 4-ре можно получить. У него уже есть очки- 60, передачи - 35, общее время на льду среди нападающих в топ-6, у него преимущество перед 7-м Эвансом в 200 мин., т.е. даже если он вообще ни одной игры не сыграет больше, то тоже выбил, ну и 100% войдёт в первую символическую сборную. Но просто было бы приятно 20-ку выбить:)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
