Демидов забил 17-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси» и первым из новичков набрал 60 очков. Он сыграл 20:40 – личный рекорд в НХЛ
Иван Демидов забил 17-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси».
Форвард «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3 Б).
На счету 20-летнего россиянина стало 60 (17+43) очков в 76 играх при полезности «+6». Он стал первым новичком, достигшим этой отметки в текущем сезоне лиги. Текущая результативная серия – 5 игр (2+4 на отрезке).
Сегодня Демидов (20:40 – личный рекорд в лиге, 6:51 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1». Он реализовал 1 из 4 бросков в створ, статистика потерь и перехватов – 1:1.
Также Иван получил малый штраф в первом периоде и забил свой буллит в послематчевой серии.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Парадокс, если не видеть как он отрабатывает у бортов и в защите. Тут такое дело. Когда тебя выпускают отобрать шайбу у соперника, какой-то хайлайт сделать очень трудно. С большой долей вероятности ты либо её не отберешь и хайлайт сделают на тебе, либо отберешь, наешься и поедешь на смену. После чего на площадку выскочит свеженький Кофилд забивать свою 50-ю шайбу в сезоне. Но проблема в том, что только так и можно выиграть в хоккей. Вот Демидов и выигрывает.
1. Овечкин - 106 в 81
2. Ковальчук 87 в 81
3. Малкин 85 в 78
4. Буре - 60 в 65