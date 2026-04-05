Шабанов забил 1-й гол в 2026 году – в матче с «Каролиной». Он сыграл за «Айлендерс» впервые с 14 марта и прервал серию из 16 игр без заброшенных шайб
Максим Шабанов забросил 1-ю шайбу в 2026 году – в матче с «Каролиной».
Форвард «Айлендерс» Максим Шабанов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:4).
25-летний россиянин попал в состав команды впервые с 14 марта и прервал безголевую серию из 16 игр.
В 43 матчах в дебютном сезоне в лиге у него стало 17 (5+12) очков при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 13:42.
Сегодня Шабанов (13:35 – все в равных составах, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Черных о Шабанове: «Мы недовольны его положением в «Айлендерс». Активно ведем поиск другой команды на следующий сезон»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Тренеру большой привет
