Шабанов забил 1-й гол в 2026 году – в матче с «Каролиной». Он сыграл за «Айлендерс» впервые с 14 марта и прервал серию из 16 игр без заброшенных шайб

Максим Шабанов забросил 1-ю шайбу в 2026 году – в матче с «Каролиной».

Форвард «Айлендерс» Максим Шабанов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:4).

25-летний россиянин попал в состав команды впервые с 14 марта и прервал безголевую серию из 16 игр.

В 43 матчах в дебютном сезоне в лиге у него стало 17 (5+12) очков при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 13:42.

Сегодня Шабанов (13:35 – все в равных составах, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.

Черных о Шабанове: «Мы недовольны его положением в «Айлендерс». Активно ведем поиск другой команды на следующий сезон»