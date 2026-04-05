  • Шабанов забил 1-й гол в 2026 году – в матче с «Каролиной». Он сыграл за «Айлендерс» впервые с 14 марта и прервал серию из 16 игр без заброшенных шайб
Максим Шабанов забросил 1-ю шайбу в 2026 году – в матче с «Каролиной».

Форвард «Айлендерс» Максим Шабанов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:4). 

25-летний россиянин попал в состав команды впервые с 14 марта и прервал безголевую серию из 16 игр. 

В 43 матчах в дебютном сезоне в лиге у него стало 17 (5+12) очков при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 13:42. 

Сегодня Шабанов (13:35 – все в равных составах, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю. 

Черных о Шабанове: «Мы недовольны его положением в «Айлендерс». Активно ведем поиск другой команды на следующий сезон»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Материалы по теме
Черных о Шабанове: «Мы недовольны его положением в «Айлендерс». Активно ведем поиск другой команды на следующий сезон»
31 марта, 13:59
Шабанов пропустил матч с «Калгари» по решению тренера. Форвард остался в запасе в 10 из 12 последних игр «Айлендерс»
15 марта, 05:30
Черных о Шабанове в «Айлендерс»: «Найдите ему другую роль или поменяйте. Нас эта ситуация не устраивает. Поднимем вопрос про КХЛ, но на сегодняшний день о возвращении речи не было»
11 марта, 15:28
