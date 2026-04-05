Бобровский в 4-й раз в сезоне пропустил 6+ шайб, отразив 13 из 19 бросков «Питтсбурга». Он был заменен во 2-м периоде, Тарасов отбил 9 из 12 бросков

Сергей Бобровский в 4-й раз в сезоне пропустил 6+ шайб.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга » (4:9).

37-летний россиянин отразил 13 из 19 бросков (68,4%) и был заменен после шестой шайбы «Пингвинс». Вышедший вместо него Даниил Тарасов справился с 9 бросками из 12 (75,0%).

Поражение было записано на счет Бобровского. В текущем сезоне у него 27 побед в 51 игре при 87,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,05. Матч с 6 или более пропущенными шайбами стал для него четвертым в этой регулярке.

У 27-летнего Тарасова – 10 побед в 28 играх (89,5%, 3,15).