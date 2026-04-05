Панарин набрал 1+2 в матче с «Торонто», став 2-й звездой. У него 23 очка в 20 играх за «Кингс»

Панарин набрал 1+2 в матче с «Торонто», став 2-й звездой.

Форвард «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто » (7:6 ОТ) и был признан второй звездой.

На 63-й минуте россиянин ассистировал Куинтону Байфилду, забившему победный гол.

Всего в 72 играх сезона на счету Панарина 80 (27+53) баллов.

В 20 матчах за «Кингс» после обмена из «Рейнджерс» нападающий набрал 23 (8+15) очка.

Сегодня за 22:19 (8:20 – в большинстве) у Панарина 5 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».