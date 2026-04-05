Панарин набрал 1+2 в матче с «Торонто», став 2-й звездой. У него 23 очка в 20 играх за «Кингс»
Панарин набрал 1+2 в матче с «Торонто», став 2-й звездой.
Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто» (7:6 ОТ) и был признан второй звездой.
На 63-й минуте россиянин ассистировал Куинтону Байфилду, забившему победный гол.
Всего в 72 играх сезона на счету Панарина 80 (27+53) баллов.
В 20 матчах за «Кингс» после обмена из «Рейнджерс» нападающий набрал 23 (8+15) очка.
Сегодня за 22:19 (8:20 – в большинстве) у Панарина 5 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
У нас рекордсмен Малкин.
Овечкин сыграл 14 сезонов с очками 1+ за игру, лучший среди наших Малкин - 15 сезонов 1+ из 20, (будет16), Гретцки 19 из 20, рекордсмен - Кросби, сыграл все 20 сезонов из 20ти с очками 1+ за игру (будет 21).
2.Овечкин 754 (59)
3. Кучеров 720 (100)
4. Фёдоров 696 (68)
5. Панарин 621 (74)
6. Зубов 619 (77)
7. Дацюк 604 (66)
8. Ковалёв 599 (51)
9. Гончар 591 (54)
10. Могильный 559 (52)
(лучший сезонный показатель по ассистам в карьере)
Р - ПАНАРИН
Р+LA = PLA (Плей).
Здесь живёт Панарин?
Он же Тёма.
Он же Хлебушек.
Он же Breadman.
Он же Плей.
Он же Плейер(Игрок).
Он же Король Лос-Анжелеса.
А вот последние лет 10 Королям 100% не хватало типа, который исправно и стабильно может набирать очки, даже если играет не самый лучший матч. Имею ввиду типа который мог бы выбивать сотню очков. Именно такой «бомбардир» помог бы Кингс прошлые года хотя бы пройти Эдмонтон в первом…
Фиала и Кемпе все равно не игроки такого уровня, а Копитар это двухсторонний центр и суть его в другом(хоть и набирал он приличное количество очков).
Понятно что в ПО Панара сдает, но я бы не сказал что прям сдувается. Позапрошлый сезон норм играл, лишь в финале конфы Флорида уже стала прям конкретно с ним играть уже. До этого конечно провалил сезон, когда Кейн и Тарасенко приходили, но там из всего состава в ПО играли нормально человека 3-4
Ну и также как финал конфы с Тампой. В том сезоне Панара тоже был неплох.
Ну и насчёт 21 века. А кто у ЛА был суперзвездой который стабильно мог под 100 набирать?
Теперь калифорнийские!