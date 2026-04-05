  • Панарин набрал 1+2 в матче с «Торонто», став 2-й звездой. У него 23 очка в 20 играх за «Кингс»
Панарин набрал 1+2 в матче с «Торонто», став 2-й звездой. У него 23 очка в 20 играх за «Кингс»

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Торонто» (7:6 ОТ) и был признан второй звездой.

На 63-й минуте россиянин ассистировал Куинтону Байфилду, забившему победный гол.

Всего в 72 играх сезона на счету Панарина 80 (27+53) баллов.

В 20 матчах за «Кингс» после обмена из «Рейнджерс» нападающий набрал 23 (8+15) очка.

Сегодня за 22:19 (8:20 – в большинстве) у Панарина 5 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Что ни говори, а Артемий мастер. Доказывает очередной сезон.
97-е место в истории нхл у Панарина по ассистам. Обошел Зубова и Драйзайтля.
Панарин сыграл очередной сезон 1+ по очкам за игру.
У нас рекордсмен Малкин.
Овечкин сыграл 14 сезонов с очками 1+ за игру, лучший среди наших Малкин - 15 сезонов 1+ из 20, (будет16), Гретцки 19 из 20, рекордсмен - Кросби, сыграл все 20 сезонов из 20ти с очками 1+ за игру (будет 21).
1.Малкин 870 (78)
2.Овечкин 754 (59)
3. Кучеров 720 (100)
4. Фёдоров 696 (68)
5. Панарин 621 (74)
6. Зубов 619 (77)
7. Дацюк 604 (66)
8. Ковалёв 599 (51)
9. Гончар 591 (54)
10. Могильный 559 (52)

(лучший сезонный показатель по ассистам в карьере)
Красиво играет. Что уж тут
Артемий Панарин ушёл ИГРАть в LA.
Р - ПАНАРИН
Р+LA = PLA (Плей).

Здесь живёт Панарин?
Он же Тёма.
Он же Хлебушек.
Он же Breadman.
Он же Плей.
Он же Плейер(Игрок).
Он же Король Лос-Анжелеса.
Вот игрока такого масштаба не хватало Кингс долгое время, пожалуй весь 21 век. Да, кубки были и без таких игроков, но там весь состав был ровный зато.
А вот последние лет 10 Королям 100% не хватало типа, который исправно и стабильно может набирать очки, даже если играет не самый лучший матч. Имею ввиду типа который мог бы выбивать сотню очков. Именно такой «бомбардир» помог бы Кингс прошлые года хотя бы пройти Эдмонтон в первом…
Фиала и Кемпе все равно не игроки такого уровня, а Копитар это двухсторонний центр и суть его в другом(хоть и набирал он приличное количество очков).
Ответ noyneim
во-первых орнул про весь 21 век)) во-вторых не забывайте Панара король регулярки, но в плоффе он сдувается, много очков не набирает, в третьих лучше иметь такого двухстороннего центра как Копитар, к-й и в регулярке тащит и в плоффе, чем просто технаря, к-го легко закроют в плоффе
Ответ crazymaks
Ну на одном Копитаре ты никак не выиграешь, всё-таки. Технари то тоже нужны, а с ними у ЛА всегда были проблемы.
Понятно что в ПО Панара сдает, но я бы не сказал что прям сдувается. Позапрошлый сезон норм играл, лишь в финале конфы Флорида уже стала прям конкретно с ним играть уже. До этого конечно провалил сезон, когда Кейн и Тарасенко приходили, но там из всего состава в ПО играли нормально человека 3-4
Ну и также как финал конфы с Тампой. В том сезоне Панара тоже был неплох.

Ну и насчёт 21 века. А кто у ЛА был суперзвездой который стабильно мог под 100 набирать?
Что СДЕЛАЕТ?
Ответ Фанатка Баевой
Что СДЕЛАЕТ?
Палок больше кинет.
Хлебушек выдает плюшки!
Теперь калифорнийские!
Панарин сделал 50+ передач за регулярку 8 из 11 сезонов в НХЛ. У форварда 946 очков в 822 матчах в лиге
Панарин сделал передачу в матче с «Сент-Луисом». Форвард набрал 19 очков в 18 играх за «Лос-Анджелес»
У Панарина 18 очков в 16 играх за «Лос-Анджелес». Он забил 26-й гол в сезоне в матче с «Ванкувером»
