Василевский – 2-я звезда матча с «Бостоном»: 21 сэйв из 22. Победа – 37-я в 54 играх

Василевский признан второй звездой матча с «Бостоном».

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский отбил 21 бросок из 22 в матче с «Бостоном » (3:1) и был признан второй звездой.

Всего в 54 играх сезона у россиянина 37 побед при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,31.