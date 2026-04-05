Овечкин сделал 2 передачи в матче с «Баффало». У него 31+30 в 77 играх

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две голевые передачи в матче с «Баффало» (6:2).

Россиянин набрал 61-е (31+30) очко в сезоне, всего он провел 77 игр.

Сегодня за 17:01 (2:47 – в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Александр Овечкин, сделав две передачи в матче с Баффало, набрал 61 очко в текущем сезоне НХЛ.
Это 20-й сезон для Ови с 60+ очками. По этому показателю он обошёл Гретцки (19 сезонов с 60+очками)
Больше таких сезонов только у Хоу - 21.
Седой сорокалетний мужик под номером 8 из Вашингтона по-прежнему очень даже прилично играет в хоккей, глядя на его статистику в этом возрасте, солидно и полезно выглядит)
Решил попробовать догнать Бэкстрема, у которого рекорд по ассистам Вашингтона. 6 передач осталось
Показатели Ови по сезонам в НХЛ:
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры
2023/24 - 65 очков (31+34), 79 игр
2024/25 - 73 очка  (44+29), 65 игр
2025/26 - 61 очк.. (31+30), 77 игр..(Осталось 5)
Всего - 1684 очк... (928+756), 1568 игр..
Всего 21 сезон. И этот сезон у Ови уже не меньший по результативности.
Ови сыграл 14 сезонов с очками 1+ за игру, лучший среди наших Малкин - 15 сезонов 1+ из 20, (будет16), Гретцки 19 из 20, рекордсмен - Кросби, сыграл все 20 сезонов из 20ти с очками 1+ за игру (будет 21).
Ови в сезоне набрал более 50 очков и сыграл 20й сезон с очками 50+ (из 21), (Гретцки 19 из 20, Мессье, Бурк, Ягр - по 20 сезонов. Хоу и Фрэнсис - 22 сезона по 50+). 
Ови в сезоне набрал более 60 очков и сыграл 20й сезон с очками 60+ (из 21), (Гретцки 19 из 20, Хоу 21 сезон из 26).
Ови сыграл 13 сезонов с результативностью по голам 0,6+, это рекорд (у Лемьё - 12 сезонов 0,6+)!
Ови рекордсмен по сезонам с голами 25+, 20 сезонов, как и у Хоу.
Ови рекордсмен по сезонам с голами 30+, 20 сезонов, у Гартнера 17.
Ови рекордсмен по сезонам с голами 35+, 15 сезонов, у Гартнера 14.
Ови рекордсмен по сезонам с голами 40+, 14 сезонов, у Гретцки 12.
Ови рекордсмен по сезонам с голами 45+, 12 сезонов, у Гретцки 10.
Ови 9 сезонов с голами 50+, как и у Гретцки и Босси.
У Ови в карьере НХЛ:
Броски в створ - около 7100 - рекорд! (~4,5 броска за игру).
Голы - 928 (~0,6 за игру, в среднем в 5ти играх 3 шайбы)
Эффективность: броски/голы ~7,6 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!).
Прогноз на окончание сезона 25/26г, кончится текущий контракт в НХЛ:
Игры ~ 1570+
Броски ~ 7100+ (~4,5) - 1 место.
Голы ~ 930+ (~0,6-) - 1 место.
Очки ~ 1690 - 10 место, в этом сезоне опередил Сакика.
Ови в этом сезоне опередил Гретцки(1669) по очкам за одну команду!
Болеем за Ови! Всем здоровья, особенно Ови!
Надо Ови подписываться ещё на сезон.
Силы есть.
Не пропустил ни одной игры в сезоне.
Железный.
Лучший бомбардир команды сейчас.
И лучший снайпер команды 21й сезон подряд!
Вечный!
сильно смущает то, что Ови не бросает из своего круга также часто как раньше, возможно, какая-то травма так и есть.
По сумме регулярных сезонов и плей-офф Овечкин стал 9-м с 1831 очками в карьере, обойдя Джо Сакика у которого 1829, впереди на 8-ом Лемье с 1895 очками, и действующего Кросби 1957 - он пятый, первый понятно Гретцки с 3239 очками за всю карьеру по сумме!
Самый результативный в команде, если не ошибаюсь. Или один из них.
По очкам : 1) Овечкин - (61 очко) 2) Чикран - (59 очков) 3) Уилсон - (57 очков) 4) Строум - (55 очков) 5) Протас - (49 очков) - такая пятерка лучших в команде ! По голам : 1) Овечкин -31 гол 2) Уилсон - 29, 3) Чикран - 25, 4) Протас - 24, 5) Строум - 18
Нда, прошлая игра с дьяволами может дорого обойтись кэпам...
Овечкин и в 21м сезоне подряд станет лучшим снайпером своей одной команды Вашингтон! С начала и до конца!
Увеличит свой рекорд на один сезон! Будет 21й.
Вечный!
Ови лучший в команде.
И снайпер.
Как всегда.
И вот опять!
И бомбардир сейчас лучший!
Удивительно!
Нормальная статистика для 40-летнего дяденьки. Какой там рекорд по очкам в 40 лет?
Овечкин теперь 6-й, на пятом месте - Линдстрем с 62 очками. Топ 4 нереально догнать.
Оба рекорда (очки и шайбы) в 40 лет у Хоу - 103 очка (44+59)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин о том, зачем обменивается свитерами с игроками: «Для моих детей, для меня, просто ради воспоминаний. Футболисты так делают. Хотел сделать это еще пару лет назад»
4 апреля, 14:57
Овечкин обменял шайбу на чипсы у 10-летней болельщицы во время тренировки «Вашингтона»
3 апреля, 19:49Видео
Александр Тихонов: «Овечкина можно назвать лучшим хоккеистом в истории. Ему было 11, когда я подарил календарик и написал, что быть ему «великим Александром»
3 апреля, 13:56
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Торпедо», «Динамо» Минск против «Ак Барса»
51 минуту назадLive
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
сегодня, 13:02
Форвард «Ак Барса» Сафонов о серии с «Динамо» Минск: «Будет приятно переиграть Квартальнова и отправить его в отпуск, хоть я ему и благодарен»
сегодня, 12:05
Вячеслав Фетисов: «Если бы МОК хотел видеть Россию на Олимпиаде, мы бы участвовали и в 2024-м, и в 2026-м. Не вижу предпосылок для допуска»
сегодня, 11:53
Роман Ротенберг: «Эррол Маск впечатлен, что в России такие замечательные спорткомплексы. Еще встретимся, поговорим о развитии хоккея»
сегодня, 11:21
Илья Протас о дебюте в НХЛ в звене с братом и Овечкиным: «Когда объявляли стартовый состав, я даже задрожал. Очень особенный момент, буду рассказывать об этом своим детям»
сегодня, 10:57
«Металлург» в стиле «Властелина колец» анонсировал серию с «Торпедо»: «Повернув на запад, воины Братства отправились в дальние земли Двуречья»
сегодня, 10:21Видео
Улльмарк о психологических проблемах: «Люди стали нападать на меня: «Он должен играть, мы платим ему за это». Я разбит и все еще не оправился»
сегодня, 09:26
Овечкин поздравил Акинфеева с 40-летием: «Здоровья, любви, счастья, благополучия. Всего самого лучшего, обнимаю, дорогой»
сегодня, 08:28
Плющев о 3:0 «Авангарда» с ЦСКА: «Определенная заявка на Кубок Гагарина. Победитель будет с Востока»
сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Не уверен, что он знает, чего хочет, я его полностью понимаю. Пойдем тем путем, который нам представится»
22 минуты назад
Фастовский о ЦСКА и «Авангарде» в плей-офф КХЛ: «Будет настоящий мужской хоккей – много силовой борьбы, действия «кость в кость». Исход абсолютно непредсказуем»
38 минут назад
Уилсон о братьях Протасах: «Очень горд сыграть в звене с ребятами из маленького белорусского городка. Алексей и Илья – прекрасные игроки и партнеры»
57 минут назад
Олег Леонтьев: «У «Динамо» Минск хорошие шансы замахнуться на Кубок – команда сбалансирована во всех отношениях. Но «Ак Барс» просто так серию не отдаст»
сегодня, 13:37
Киселевич о «Салавате» в плей-офф: «Будут взлеты и падения. У Вязового большой зуб на «Локомотив», думаю – он может поменять ход в этой серии»
сегодня, 13:19
Вячеслав Буцаев: «Непонятно, что будет представлять из себя «Автомобилист» Кудашова. Он всегда был сильным тренером, умеющим ставить игру»
сегодня, 12:47
«Металлург» – фаворит, но «Торпедо» все по силам, если будут навязывать свой хоккей. В плей-офф всегда что-то может пойти не так, тогда будет сенсация». Артюхин о противостоянии в Кубке Гагарина
сегодня, 12:19
Ахтямов сыграет с «Айлендерс», сообщил Беруби. Вратарь «Торонто» впервые выйдет в старте в матче НХЛ
сегодня, 11:40
Андронов о серии ЦСКА и «Авангарда»: «В этой паре играет один из участников финала Кубка Гагарина. Обе команды получили хорошие шишки в первом раунде – буду болеть за армейцев в любом случае»
сегодня, 11:08
Артюхин об «Авангарде» в плей-офф: «Пока нельзя сказать, что это чемпионская команда – «Нефтехимик» дал понять, что они не так уж идеальны. В противостоянии с ЦСКА силы равны»
сегодня, 10:37
Рекомендуем