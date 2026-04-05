Овечкин сделал 2 передачи в матче с «Баффало». У него 31+30 в 77 играх
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две голевые передачи в матче с «Баффало» (6:2).
Россиянин набрал 61-е (31+30) очко в сезоне, всего он провел 77 игр.
Сегодня за 17:01 (2:47 – в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Это 20-й сезон для Ови с 60+ очками. По этому показателю он обошёл Гретцки (19 сезонов с 60+очками)
Больше таких сезонов только у Хоу - 21.
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры
2023/24 - 65 очков (31+34), 79 игр
2024/25 - 73 очка (44+29), 65 игр
2025/26 - 61 очк.. (31+30), 77 игр..(Осталось 5)
Всего - 1684 очк... (928+756), 1568 игр..
Всего 21 сезон. И этот сезон у Ови уже не меньший по результативности.
Ови сыграл 14 сезонов с очками 1+ за игру, лучший среди наших Малкин - 15 сезонов 1+ из 20, (будет16), Гретцки 19 из 20, рекордсмен - Кросби, сыграл все 20 сезонов из 20ти с очками 1+ за игру (будет 21).
Ови в сезоне набрал более 50 очков и сыграл 20й сезон с очками 50+ (из 21), (Гретцки 19 из 20, Мессье, Бурк, Ягр - по 20 сезонов. Хоу и Фрэнсис - 22 сезона по 50+).
Ови в сезоне набрал более 60 очков и сыграл 20й сезон с очками 60+ (из 21), (Гретцки 19 из 20, Хоу 21 сезон из 26).
Ови сыграл 13 сезонов с результативностью по голам 0,6+, это рекорд (у Лемьё - 12 сезонов 0,6+)!
Ови рекордсмен по сезонам с голами 25+, 20 сезонов, как и у Хоу.
Ови рекордсмен по сезонам с голами 30+, 20 сезонов, у Гартнера 17.
Ови рекордсмен по сезонам с голами 35+, 15 сезонов, у Гартнера 14.
Ови рекордсмен по сезонам с голами 40+, 14 сезонов, у Гретцки 12.
Ови рекордсмен по сезонам с голами 45+, 12 сезонов, у Гретцки 10.
Ови 9 сезонов с голами 50+, как и у Гретцки и Босси.
У Ови в карьере НХЛ:
Броски в створ - около 7100 - рекорд! (~4,5 броска за игру).
Голы - 928 (~0,6 за игру, в среднем в 5ти играх 3 шайбы)
Эффективность: броски/голы ~7,6 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!).
Прогноз на окончание сезона 25/26г, кончится текущий контракт в НХЛ:
Игры ~ 1570+
Броски ~ 7100+ (~4,5) - 1 место.
Голы ~ 930+ (~0,6-) - 1 место.
Очки ~ 1690 - 10 место, в этом сезоне опередил Сакика.
Ови в этом сезоне опередил Гретцки(1669) по очкам за одну команду!
Болеем за Ови! Всем здоровья, особенно Ови!
Силы есть.
Не пропустил ни одной игры в сезоне.
Железный.
Лучший бомбардир команды сейчас.
И лучший снайпер команды 21й сезон подряд!
Вечный!
Увеличит свой рекорд на один сезон! Будет 21й.
Вечный!
Ови лучший в команде.
И снайпер.
Как всегда.
И вот опять!
И бомбардир сейчас лучший!
Удивительно!
Оба рекорда (очки и шайбы) в 40 лет у Хоу - 103 очка (44+59)