Овечкин сделал 2 передачи в матче с «Баффало». У него 31+30 в 77 играх

Овечкин сделал 2 передачи в матче с «Баффало».

Форвард «Вашингтона » Александр Овечкин сделал две голевые передачи в матче с «Баффало » (6:2).

Россиянин набрал 61-е (31+30) очко в сезоне, всего он провел 77 игр.

Сегодня за 17:01 (2:47 – в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».