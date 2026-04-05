Кучеров забил 42-й гол в сезоне – в пустые ворота «Бостону». У него 125 очков в 70 играх

Кучеров забил 42-й гол в сезоне.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров забил гол в пустые ворота в матче с «Бостоном » (3:1) на 59-й минуте.

Россиянин набрал 125-е (42+83) очко в сезоне, всего он провел 70 игр.

Сегодня за 16:58 (2:00 – в большинстве, 0:03 – в меньшинстве) у Кучерова 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».