Кучеров забил 42-й гол в сезоне – в пустые ворота «Бостону». У него 125 очков в 70 играх
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забил гол в пустые ворота в матче с «Бостоном» (3:1) на 59-й минуте.
Россиянин набрал 125-е (42+83) очко в сезоне, всего он провел 70 игр.
Сегодня за 16:58 (2:00 – в большинстве, 0:03 – в меньшинстве) у Кучерова 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Никита топим за тебя за Арт))