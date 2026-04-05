Кучеров забил 42-й гол в сезоне – в пустые ворота «Бостону». У него 125 очков в 70 играх

Кучеров забил 42-й гол в сезоне.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забил гол в пустые ворота в матче с «Бостоном» (3:1) на 59-й минуте.

Россиянин набрал 125-е (42+83) очко в сезоне, всего он провел 70 игр.

Сегодня за 16:58 (2:00 – в большинстве, 0:03 – в меньшинстве) у Кучерова 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Непривычно видеть у Куча одно набранное очко в матче, следующая шайба будет 400ой
Осталось 3 забить и будет новый личный рекорд. Подождём
Никита - умничка! ☺️
Мало
Никита топим за тебя за Арт))
Комментарий удален пользователем
Ответ Кагов
Комментарий удален пользователем
Почему ты пишешь Куч уступает когда он опережает всех кроме Эспозито пока?
Ответ ovi1000
Комментарий удален пользователем
Одно очко до Макдэвида, который сегодня притормозил. Арт снова реален.
