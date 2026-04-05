  • Кросби набрал 1756 очков за «Питтсбург» и вышел на 2-е место по результативности за один клуб, обойдя Айзермана. Рекорд у Хоу – 1809 баллов за «Детройт»
Сидни Кросби набрал 1756 очков в составе «Питтсбурга».

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в игре с «Флоридой» (9:4). 

Это 1755-е и 1756-е очки канадца в составе «Пингвинс», на его счету 653+1103 за 1417 матчей. 

Сидни обошел Стива Айзермана по числу очков за один клуб – у него в «Детройте» было 1755 (692+1063) баллов в 1514 матчах. 

Рекорд принадлежит Горди Хоу – 1809 (786+1023) баллов в 1687 встречах в составе «Детройта». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Кросби выдающийся хоккеист, который несомненно станет первым обойдя и Хоу по очкам за одну команду!
И Кросби вышел на общее 7-ее место по набранным очкам в НХЛ, обойдя Айзермана.
На общее 6-е*
Во время лютого противостояния Ови и Сида
Я как фан Вашиков и Ови конечно.хейтил Сида само собой. Сейчас по прошествии времени буря улеглась(как и фанов Сида и Птиц) осталось только уважение к нему.великий игрок!👍
А что его хейтить, он командный игрок, никогда не тащил одеяло на себя, всегда был и есть командным игроком.
Эх не понять Вам друг мой прротивостояния с 06 по 18 примерно))
Величайший Сид!
И это далеко не финальное место.
Продолжай легенда!
Кросби 20 сезонов 1+ по очкам.
Все.
Рекорд. У Гретцки 19 из 20.
Скоро будет и 21й сезон 1+.
Еще пару очков.
1 очко.
Лучшие бомбардиры НХЛ за всё время (в скобках в среднем за игру):

1. Гретцки - 2857 (1.92)
2. Ягр - 1921 (1.11)
3. Мессье - 1887 (1.07)
4. Хоу - 1850 (1.05)
5. Фрэнсис - 1798 (1.04)
6. Дионн - 1771 (1.31)
7. Кросби - 1756 (1.24)
8. Айзерман - 1755 (1.16)
9. Лемье - 1723 (1.88)
10. Овечкин - 1684 (1.07)
"Обошёл за один клуб". Он его просто обошёл и вышел на 7-е место среди бомбардиров за всю историю.
А ведь он ещё 2-3 сезона поиграет на таком высоком уровне. Вполне до 2000 очков может дотянуться.
До Горди, рукой подать. Обойдет.
Там у Малкина хет-трик уже!!!
