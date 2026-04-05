Кросби набрал 1756 очков за «Питтсбург» и вышел на 2-е место по результативности за один клуб, обойдя Айзермана. Рекорд у Хоу – 1809 баллов за «Детройт»
Сидни Кросби набрал 1756 очков в составе «Питтсбурга».
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в игре с «Флоридой» (9:4).
Это 1755-е и 1756-е очки канадца в составе «Пингвинс», на его счету 653+1103 за 1417 матчей.
Сидни обошел Стива Айзермана по числу очков за один клуб – у него в «Детройте» было 1755 (692+1063) баллов в 1514 матчах.
Рекорд принадлежит Горди Хоу – 1809 (786+1023) баллов в 1687 встречах в составе «Детройта».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Я как фан Вашиков и Ови конечно.хейтил Сида само собой. Сейчас по прошествии времени буря улеглась(как и фанов Сида и Птиц) осталось только уважение к нему.великий игрок!👍
1. Гретцки - 2857 (1.92)
2. Ягр - 1921 (1.11)
3. Мессье - 1887 (1.07)
4. Хоу - 1850 (1.05)
5. Фрэнсис - 1798 (1.04)
6. Дионн - 1771 (1.31)
7. Кросби - 1756 (1.24)
8. Айзерман - 1755 (1.16)
9. Лемье - 1723 (1.88)
10. Овечкин - 1684 (1.07)