Кросби набрал 1756 очков за «Питтсбург» и вышел на 2-е место по результативности за один клуб, обойдя Айзермана. Рекорд у Хоу – 1809 баллов за «Детройт»

Сидни Кросби набрал 1756 очков в составе «Питтсбурга».

Нападающий «Питтсбурга » Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в игре с «Флоридой» (9:4).

Это 1755-е и 1756-е очки канадца в составе «Пингвинс», на его счету 653+1103 за 1417 матчей.

Сидни обошел Стива Айзермана по числу очков за один клуб – у него в «Детройте» было 1755 (692+1063) баллов в 1514 матчах.

Рекорд принадлежит Горди Хоу – 1809 (786+1023) баллов в 1687 встречах в составе «Детройта ».