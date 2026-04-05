Маккиннон забросил 51-ю шайбу и увеличил отрыв в гонке снайперов. У Кофилда 49 голов, у Макдэвида – 43, у Кучерова – 41

Нэтан Маккиннон забил 51-й гол в этом сезоне НХЛ.

Нападающий «Колорадо » Нэтан Маккиннон отметился голом в матче против «Далласа » (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ .

Таким образом, канадец забросил 51-ю шайбу и увеличил преимущество в гонке снайперов сезона.

У Коула Кофилда из «Монреаля » 49 голов (83 очка), у нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида 43 шайбы (126), у Никиты Кучерова из «Тампы» 41 гол (124).

Маккиннон в текущей регулярке набрал 122 (51+71) балла в 74 матчах при полезности «плюс 57».