  • Маккиннон забросил 51-ю шайбу и увеличил отрыв в гонке снайперов. У Кофилда 49 голов, у Макдэвида – 43, у Кучерова – 41
Нэтан Маккиннон забил 51-й гол в этом сезоне НХЛ.

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон отметился голом в матче против «Далласа» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ

Таким образом, канадец забросил 51-ю шайбу и увеличил преимущество в гонке снайперов сезона.

У Коула Кофилда из «Монреаля» 49 голов (83 очка), у нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида 43 шайбы (126), у Никиты Кучерова из «Тампы» 41 гол (124). 

Маккиннон в текущей регулярке набрал 122 (51+71) балла в 74 матчах при полезности «плюс 57». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Все трое забуксовали на финише регулярки: по очку за матч берут.
