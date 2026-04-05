У Кросби 68 очков в 65 матчах сезона, сегодня – ассист в игре с «Флоридой»

Сидни Кросби набрал 68 очков в 65 матчах сезона НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » Сидни Кросби отметился результативной передачей в игре с «Флоридой» (2:2 , второй период).

Таким образом, на счету 38-летнего канадца 68 (28+40) очков в 65 играх. В 9 последних встречах он набрал 9 (1+8) баллов.

Напомним, Кросби на протяжении месяца после олимпийского турнира в Милане не выходил на лед из-за травмы.