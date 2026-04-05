Чинахов сделал ассист в матче с «Флоридой». У форварда «Питтсбурга» 31 (17+14) очко в 39 играх

Егор Чинахов сделал результативный пас в игре с «Флоридой».

Нападающий «Питтсбурга » Егор Чинахов отметился результативной передачей в матче против «Флориды» (2:1 , первый период).

В этом сезоне в активе россиянина 37 (20+17) очков в 68 матчах. В составе «Пингвинс» после обмена из «Коламбуса» – 31 (17+14) балл в 39 играх.