Чинахов сделал ассист в матче с «Флоридой». У форварда «Питтсбурга» 31 (17+14) очко в 39 играх
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился результативной передачей в матче против «Флориды» (2:1, первый период).
В этом сезоне в активе россиянина 37 (20+17) очков в 68 матчах. В составе «Пингвинс» после обмена из «Коламбуса» – 31 (17+14) балл в 39 играх.
3 комментария
Как же он залетел в Питсбург, браво Егор...
Надо продлевать и забирать из Коламбуса Воронкова и Марченко - они на двоих получают 8 за сезон
Вот что значит оказаться в нужном месте и в нужный час
