Защитник «Сочи» Ли о любимых российских игроках в НХЛ: «Кучеров творит безумие, он всегда в топе. Ови – просто лучший. Надеюсь, он вернется в «Динамо»
Ли из «Сочи» назвал Кучерова и Овечкина любимыми российскими игроками в НХЛ.
Защитник «Сочи» Кэмерон Ли ответил на вопрос, кто из российских хоккеистов в НХЛ нравится ему больше всех по игровых качествам.
– Любимые русские игроки в НХЛ?
– Кучеров творит безумие, он всегда в топе. Ови – просто лучший, и как личность вне льда тоже. Я очень хотел, чтобы он выбил 1000 голов. Надеюсь, Ови вернется домой в «Динамо», чтобы завершить карьеру, – сказал Ли.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
