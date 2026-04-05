Защитник «Сочи» Ли о любимых российских игроках в НХЛ: «Кучеров творит безумие, он всегда в топе. Ови – просто лучший. Надеюсь, он вернется в «Динамо»

Ли из «Сочи» назвал Кучерова и Овечкина любимыми российскими игроками в НХЛ.

Защитник «Сочи» Кэмерон Ли ответил на вопрос, кто из российских хоккеистов в НХЛ нравится ему больше всех по игровых качествам.

– Любимые русские игроки в НХЛ?

– Кучеров творит безумие, он всегда в топе. Ови – просто лучший, и как личность вне льда тоже. Я очень хотел, чтобы он выбил 1000 голов. Надеюсь, Ови вернется домой в «Динамо», чтобы завершить карьеру, – сказал Ли.