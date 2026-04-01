Чинахов набрал 1+1 и стал 1-й звездой матча с «Детройтом». У форварда 28 очков в 37 играх за «Питтсбург»
Егор Чинахов – первая звезда матча против «Детройта».
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (6:1).
25-летний форвард забил гол и сделал результативную передачу при полезности «плюс 2» и одном блокированном броске.
Россиянин нанес один бросок по воротам и еще пять попыток пришлись мимо створа. Хоккеист провел на льду 17:05 (1:53 – в большинстве).
В этом сезоне Чинахов набрал 34 (18+16) очка в 66 матчах. За «Питтсбург» после обмена из «Коламбуса» – 28 (15+13) баллов в 37 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Пришёлся ко двору.
