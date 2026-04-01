Кучеров остался без очков при «-3» и 4 минутах штрафа в матче с «Монреалем». Отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров – на 3 очка
Никита Кучеров не отметился очками в матче с «Монреалем».
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (1:4).
Россиянин вернулся в состав «Лайтнинг» после пропуска двух игр.
Против «Канадиенс» Кучеров получил показатель полезности «минус 3,» нанес шесть бросков воротам, получил четыре минуты штрафа (два малых штрафа), выполнил один силовой прием и провел на льду 23:10 (6:22 – в большинстве).
В этом сезоне форвард имеет в активе 121 (40+81) балл в 68 матчах.
Кучеров идет вторым в гонке бомбардиров и уступает три балла Коннору Макдэвида (124) из «Эдмонтона».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Да что тут уже считать... Пропуск такого количества игр за сезон - зарезал((( Жаль, сто артросс уйдет Макди, но Никита все равно молодчага. Столько эмоций позитивных подарил в этом сезоне! 🤗
Смотрел весь матч, плохая игра от Тампы и Никиты в частности. Такое впечатление что не до конца выздоровел. Хочется верить что наберет форму и даст бой макам.
