  • Овечкин – 2-я звезда матча с «Филадельфией»: дубль, 3 броска, 3 хита и 15:43 на льду (5:03 – в большинстве). Капитан «Вашингтона» набрал 59 очков в 75 играх
Александр Овечкин – вторая звезда матча против «Филадельфии».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (6:4).

40-летний форвард сделал дубль, забросив шайбы в первом и третьем периодах (30-я и 31-я в сезоне).

Россиянин также завершил игру полезностью «0», нанес три броска по воротам, выполнил три силовых приема и провел на льду 15:43 (5:03 – в большинстве).

В этом сезоне Овечкин набрал 59 (31+28) очков при полезности «минус 2» в 75 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Неплохо, очень даже неплохо для сорокалетнего парня, впереди ещё 7 игр, будут ещё шайбы и передачи, а сколько - посмотрим)
Ответ Alex.K71
Легенда!!! Его команда в 3х очках от зоны плейофф!?
Интересно: продлятся на сезон или нет?
