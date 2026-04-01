Шестеркин подрался с Маркстремом в матче «Рейнджерс» – «Нью-Джерси». Игорь – 3-й подравшийся российский вратарь в сезоне НХЛ

Игорь Шестеркин и Якоб Маркстрем подрались в матче НХЛ.

Голкиперы Игорь Шестеркин и Якоб Маркстрем подрались в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс » и «Нью-Джерси » (4:1).

Это произошло на десятой минуте третьего периода.

Эпизод начался с того, что форвард «Дэвилс» Пол Коттер въехал в российского голкипера, из-за чего вратарь оказался на льду.

После этого возникла потасовка, Шестеркин также подъехал в сторону Коттера, которого держал хоккеист нью-йоркцев Владислав Гавриков.

В этот момент к воротам Шестеркина приехал голкипер «Нью-Джерси» Маркстрем – и между вратарями началась драка, в которой Игорь сумел первым отправить оппонента на лед.

Шестеркин стал уже третьим российским голкипером, который подрался в нынешнем сезоне. Ранее Сергей Бобровский подрался с Алексом Недельковичем, а Андрей Василевский – с Джереми Свайменом.