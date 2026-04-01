  • Шестеркин подрался с Маркстремом в матче «Рейнджерс» – «Нью-Джерси». Игорь – 3-й подравшийся российский вратарь в сезоне НХЛ
Игорь Шестеркин и Якоб Маркстрем подрались в матче НХЛ.

Голкиперы Игорь Шестеркин и Якоб Маркстрем подрались в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» (4:1).

Это произошло на десятой минуте третьего периода.

Эпизод начался с того, что форвард «Дэвилс» Пол Коттер въехал в российского голкипера, из-за чего вратарь оказался на льду.

После этого возникла потасовка, Шестеркин также подъехал в сторону Коттера, которого держал хоккеист нью-йоркцев Владислав Гавриков.

В этот момент к воротам Шестеркина приехал голкипер «Нью-Джерси» Маркстрем – и между вратарями началась драка, в которой Игорь сумел первым отправить оппонента на лед.

Шестеркин стал уже третьим российским голкипером, который подрался в нынешнем сезоне. Ранее Сергей Бобровский подрался с Алексом Недельковичем, а Андрей Василевский – с Джереми Свайменом.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Скоро в НХЛ начнут драфтовать российских вратарей как тафгаев))
Всю злость, разочарование и нехорошие привычки вложил. Хорош Игорь.
Ну Шестеркин по красоте и победа за явным преимуществом, красавчик💪
Норм шведу всадил.
Игорь вроде как руку ему хотел пожать после боя. Если швед не заметил просто, то ладно. А так - не шибко красиво
Красавчик👍навтыкал шведу
А Игорёк то опытный боксёр. Джебом натыкал, а потом хуком добил.
Сорокин напрягся, он, вроде как, не планировал, но раз нужно...
До конца сезона надо отметиться, товарищи уже все сдали экзамены, теперь дело за ним)
Следующий матч с Фили - как раз главные прямые конкуренты на флажке, когда как не сейчас. Владар здоровенный, но тем интереснее будет :)
Маркстрем через всю площадку за люлями приехал по видимому.
