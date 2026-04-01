Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 30 голами за регулярку в 40+ лет
Александр Овечкин четвертым в НХЛ забил 30 голов в 40 лет и старше.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Филадельфии» (3:2, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Этот гол стал 30-м в текущем сезоне для 40-летнего форварда.
Овечкин стал четвертым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забить 30 голов за регулярку в возрасте 40 лет и старше.
Ранее подобного результата смогли достигнуть Горди Хоу (дважды, 44 гола в сезоне-1968/69 и 31 гол в сезоне-1969/70), Джонни Бьюсик (36 голов в сезоне-1975/76) и Теему Селянне (31 гол в сезоне-2010/11).
Овечкин забил 1004-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 927-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 12 шайб
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Гений Саня! Надеюсь, что ещё Селянне с Бьюсиком скинет со своих мест, хотя он и так уже давно круче их обоих!
Надо продлятся , не стоит ехать в Динамо и Кхл, тем более там Иозе Марино рулить может начать !Верим в правильность решения!
Уже два.
Нужен хет-трик
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем