Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 30 голами за регулярку в 40+ лет

Александр Овечкин четвертым в НХЛ забил 30 голов в 40 лет и старше.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Филадельфии» (3:2, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Этот гол стал 30-м в текущем сезоне для 40-летнего форварда.

Овечкин стал четвертым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забить 30 голов за регулярку в возрасте 40 лет и старше.

Ранее подобного результата смогли достигнуть Горди Хоу (дважды, 44 гола в сезоне-1968/69 и 31 гол в сезоне-1969/70), Джонни Бьюсик (36 голов в сезоне-1975/76) и Теему Селянне (31 гол в сезоне-2010/11).

Овечкин забил 1004-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 927-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 12 шайб