Овечкин забросил 30+ шайб в 20 сезонах в НХЛ из 21 и обновил рекорд лиги

Александр Овечкин в 20-й раз забил минимум 30 голов в сезоне НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:2, второй период).

40-летний россиянин забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Александр достиг отметки 30 шайб за чемпионат в 20 сезонах в лиге из 21. Исключением стал сокращенный из-за пандемии коронавируса сезон-2020/21 (24 шайбы в 45 играх).

Овечкин обновил свой рекорд НХЛ по числу сезонов с 30+ голами. На втором месте идет Майк Гартнер (17), на третьем – Яромир Ягр (15). За ними следуют Уэйн Гретцки , Марсель Дионн и Горди Хоу (по 14).

Овечкин забил 1004-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 927-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 12 шайб