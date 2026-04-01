Овечкин забросил 30+ шайб в 20 сезонах в НХЛ из 21 и обновил рекорд лиги

Александр Овечкин в 20-й раз забил минимум 30 голов в сезоне НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:2, второй период).

40-летний россиянин забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Александр достиг отметки 30 шайб за чемпионат в 20 сезонах в лиге из 21. Исключением стал сокращенный из-за пандемии коронавируса сезон-2020/21 (24 шайбы в 45 играх).

Овечкин обновил свой рекорд НХЛ по числу сезонов с 30+ голами. На втором месте идет Майк Гартнер (17), на третьем – Яромир Ягр (15). За ними следуют Уэйн Гретцки, Марсель Дионн и Горди Хоу (по 14).

Овечкин забил 1004-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 927-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 12 шайб

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Сане надо сбросить 7-8 кг, снизить айстайм на 1-2 мин и он еще раз 30 забьет в след сезоне. Надо переподписываться.
У него и так айс-тайм как у 4 звена
Отлично Александр!!!
Весь сезон говорят, что он сдал и пора уходить, а он берет и опять забивает минимум 30 шайб.
Он откровенно сдал. Но бросок остался.
Ови никогда не был фанатиком ЗОЖ, ел что хотел, но носился как паровоз с животом.
Очевидно, что в 40 лет резкости не добавится. Роналду как пример. Хоть он и пытается обмануть возраст, резкость есть покинула уже в последнем сезоне за Юве.
А это было кучу лет назад
