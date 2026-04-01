  • Овечкин забил 1004-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 927-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 12 шайб
Александр Овечкин забил 1004-й гол в НХЛ с учетом Кубка Стэнли.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Филадельфии» (2:2, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 19-й минуте первого периода россиянин забил гол с пятака.

Таким образом, 40-летний форвард забил 30-й гол в нынешнем сезоне и 927-й гол в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1004-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

В этом сезоне Александр набрал 58 (30+28) очков в 75 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
20 по 30 - больше всех
14 по 40 - больше всех
9 по 50 - больше всех (на троих с Уэйном и Босси)
P.S. В будущем, если условный Джереми Патрик будет в среднем забивать 40 в течении 20 лет - этого не хватит, чтобы даже влезть в тройку. Принижающие 895 - вам только книгу Натальи Кларк читать
Даешь рекорд на Века!
Настоящий рекорд НХЛ всё ближе.
Маламуды трясутся
Осталось 4 хет-трика, 6 дублей или просто 12 шайб плюс 1 и можно спокойно уходить - отдыхать)
